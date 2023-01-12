***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:31
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101040
BIST
16:174.867
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 138,06
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:1718,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:1720,2293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0391
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3155
En Düşük
20,1628
16:171.140,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,63
|Açılış
|: 1.140,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.141,63
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:15
|KRDMA
|17,38
|365.129.931
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.513.306
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.263.165
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.668.974
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.780.108
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|BRKO
|5,02
|1.708.875
|% -7,04
|
|THYAO
|131,60
|9.998.440.296
|% 5,03
|
|KRDMD
|18,62
|7.328.690.134
|% 8,32
|
|EREGL
|38,46
|4.822.145.892
|% 4,40
|
|ASELS
|54,80
|4.657.788.827
|% 3,79
|
|KOZAL
|535,40
|4.270.276.025
|% 3,20
|
|KRDMD
|18,62
|7.328.690.134
|% 8,32
|
|EKGYO
|8,25
|3.288.256.666
|% 2,10
|
|YKBNK
|8,89
|2.620.269.189
|% 3,49
|
|SKBNK
|2,58
|553.734.284
|% 1,18
|
|PETKM
|17,01
|2.969.555.855
|% 2,04
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7732
|18,7849
|% 0,06
|
|Euro
|20,2028
|20,2864
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,7322
|22,8462
|% -0,01
|
|Frank
|20,0391
|20,1598
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,04
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|11,67
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|7,15
|
|Cumhuriyet
|7.658
|7.773
|20,00
|
|Tam
|7.699
|7.746
|13,00
|
|Yarım
|3.749
|3.790
|7,00
|
|Çeyrek
|1.880
|1.895
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|1,27
|