***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2023 17:20
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122777
BIST
17:445.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -50,30
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
17:4418,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0229
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
17:4420,2434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1729
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,2535
En Düşük
19,8223
17:441.132,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 17,11
|Açılış
|: 1.132,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.133,35
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ERCB
|126,50
|307.551.988
|% 10,00
|
|UFUK
|65,45
|7.002.143
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.953.299
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.727.366
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|439.720.167
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|433.790.406
|% -9,95
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,74
|101.580.910
|% -9,51
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|EREGL
|40,84
|6.687.502.658
|% -4,98
|
|ISCTR
|14,57
|6.565.257.068
|% 2,61
|
|ASTOR
|52,65
|5.049.356.003
|% 7,45
|
|AKBNK
|19,74
|4.563.557.456
|% -0,35
|
|YKBNK
|11,81
|4.278.294.569
|% 0,68
|
|ISCTR
|14,57
|6.565.257.068
|% 2,61
|
|YKBNK
|11,81
|4.278.294.569
|% 0,68
|
|ADESE
|1,66
|382.131.888
|% 5,06
|
|AKBNK
|19,74
|4.563.557.456
|% -0,35
|
|EREGL
|40,84
|6.687.502.658
|% -4,98
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9487
|18,9755
|% 0,12
|
|Euro
|20,2351
|20,2434
|% 0,86
|
|Sterlin
|22,8142
|22,9286
|% 1,26
|
|Frank
|20,5474
|20,6712
|% 1,64
|
|Riyal
|5,0343
|5,0595
|% 0,01
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|27,59
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,00
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.637
|7.695
|65,00
|
|Yarım
|3.731
|3.765
|31,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.883
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|0,28
|
|B. Petrol
|81,59
|81,59
|0,00
|
Seans Raporu
17:44
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17:58CANTE
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17:55XU100
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