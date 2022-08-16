***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 18:53
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604
Transferler
8.021.785 67.473.526 -75.495.311 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.980.792 -24.087 143.057.537 141.052.658 38.377.664 179.430.322
Dönem Karı (Zararı)
27 143.057.537 143.057.537 38.849.398 181.906.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.980.792 -24.087 -2.004.879 -471.734 -2.476.613
Sermaye Arttırımı
21 320.000.000 -5.396.697 5.478.128 320.081.431 320.081.431
Kar Payları
27 -7.543.007 -7.543.007
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -23.550.408 2.275.424 -619.921 78.346.967 32.865 429.678.985 143.057.537 1.128.410.671 281.261.679 1.409.672.350
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -25.721.964 2.275.424 -728.488 78.340.520 32.865 429.685.432 447.479.324 1.430.552.335 412.582.601 1.843.134.936
Diğer Düzeltmeler
6.366.937 6.366.937 6.366.937
Transferler
23.787.322 61.683 423.630.319 -447.479.324
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.346.675 437.351 -308.659 552.734.075 543.516.092 211.893.951 755.410.043
Dönem Karı (Zararı)
27 552.734.075 552.734.075 213.925.169 766.659.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.346.675 437.351 -308.659 -9.217.983 -2.031.218 -11.249.201
Sermaye Arttırımı
21 1.000.000.000 -16.864.686 2.656.311 985.791.625 985.791.625
Kar Payları
27 -11.856.914 -11.856.914
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -25.297.029 10.277.876 -35.068.639 2.712.775 -1.037.147 102.127.842 94.548 859.682.688 552.734.075 2.966.226.989 612.619.638 3.578.846.627
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-267.031.003 53.097.163
Dönem Karı (Zararı)
29 766.659.244 181.906.935
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
766.659.244 181.906.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
205.756.165 70.605.979
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 25.673.874 21.960.961
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
289.914 -175.430
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 289.914 -175.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.117.919 2.326.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 672.469 1.707.494
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 445.450 618.690
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.579.784 5.267.287
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -3.089.517 -1.925.916
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 7.669.301 7.193.203
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -28.993.976 -8.714.592
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 203.082.369 49.932.290
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 6.281 9.279
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.070.516.983 -179.677.172
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -635.328.890 -59.496.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-10-20 -183.325.241 -68.266.642
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -441.714.482 -102.272.867
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 172.457.225 15.123.523
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.394.405 35.235.604
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-98.101.574 72.835.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.379.717 -2.324.278
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -167.549.712 -17.414.301
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-573.628.739 -64.950.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 5.295.700 120.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -578.924.439 -65.070.988
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.289.413.941 289.172.122
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 1.002.656.311 325.478.128
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
21 -16.864.686 -5.396.697
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 348.298.888 17.046.688
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -32.819.658 -40.412.990
Ödenen Temettüler
21 -11.856.914 -7.543.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
448.754.199 277.318.448
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
448.754.199 277.318.448
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 419.370.483 215.034.757
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 868.124.682 492.353.205
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 868.124.682 419.370.483
Ticari Alacaklar
1.106.091.496 478.721.821
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-28 157.172 680.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.105.934.324 478.041.262
Diğer Alacaklar
2.680.635 1.858.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.680.635 1.858.202
Stoklar
9 1.017.002.051 575.287.569
Peşin Ödenmiş Giderler
10 110.150.325 47.594.523
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 110.150.325 47.594.523
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 270 916.208
Diğer Dönen Varlıklar
20 50.741.498 27.403.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 50.741.498 27.403.745
ARA TOPLAM
3.154.790.957 1.551.152.551
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.154.790.957 1.551.152.551
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 7.435.951 6.678.331
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.435.951 6.678.331
Diğer Alacaklar
366.785 356.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 366.785 356.008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 112.392.829 83.707.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.421.186 1.421.186
Maddi Duran Varlıklar
991.737.918 445.034.587
Arazi ve Arsalar
14 146.667.822 35.716.640
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 12.755.546 9.369.419
Binalar
14 43.389.843 44.266.873
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 179.484.747 185.576.628
Taşıtlar
14 102.658.428 45.818.159
Mobilya ve Demirbaşlar
14 8.701.642 7.980.536
Özel Maliyetler
14 3.398.311 3.521.267
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 490.539.584 108.633.704
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 4.141.995 4.151.361
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 2.072.003 2.672.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.953.050 6.707.797
Diğer Haklar
15 5.732.269 6.448.290
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 2.198.928 250.904
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 21.853 8.603
Peşin Ödenmiş Giderler
10 269.496.322 171.381.515
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 71.876.782 42.899.241
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.464.752.826 760.858.574
TOPLAM VARLIKLAR
4.619.543.783 2.312.011.125
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
343.757.099 1.326.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
343.757.099 1.326.693
Banka Kredileri
6 343.001.585 169.123
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 755.514 1.157.570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.156.672 31.492.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.156.672 31.492.965
Banka Kredileri
6 16.156.672 31.492.965
Ticari Borçlar
373.715.381 204.347.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-28 188.228 294.203
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 373.527.153 204.053.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 13.899.606 12.196.218
Diğer Borçlar
6.061.789 3.666.994
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.061.789 3.666.994
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 59.987.808 55.128.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 59.987.808 55.128.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 121.083.770 78.123.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.807.908 5.536.621
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.807.908 5.536.621
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 20.423.987 19.598.085
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 20.423.987 19.598.085
ARA TOPLAM
960.894.020 411.417.396
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
960.894.020 411.417.396
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.623.322 13.238.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.623.322 13.238.205
Banka Kredileri
6 0 11.401.643
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.623.322 1.836.562
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.163.200 41.833.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 57.163.200 41.833.249
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 21.016.614 2.387.339
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.803.136 57.458.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.040.697.156 468.876.189
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.966.226.989 1.430.552.335
Ödenmiş Sermaye
21 1.500.000.000 500.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -25.297.029 -8.432.343
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 10.277.876 7.621.565
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-33.393.011 -24.175.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.355.864 -23.446.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -35.068.639 -25.721.964
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 2.712.775 2.275.424
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
21 -1.037.147 -728.488
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
102.127.842 78.340.520
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
21 3.964.839 3.814.988
Yasal Yedekler
21 98.163.003 74.525.532
Diğer Yedekler
21 94.548 32.865
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 859.682.688 429.685.432
Net Dönem Karı veya Zararı
27 552.734.075 447.479.324
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 612.619.638 412.582.601
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.578.846.627 1.843.134.936
TOPLAM KAYNAKLAR
4.619.543.783 2.312.011.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 2.602.174.174 914.382.221 1.530.582.110 507.361.760
Satışların Maliyeti
22 -1.693.991.403 -697.957.447 -1.000.615.533 -369.688.625
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
908.182.771 216.424.774 529.966.577 137.673.135
BRÜT KAR (ZARAR)
908.182.771 216.424.774 529.966.577 137.673.135
Genel Yönetim Giderleri
23 -50.225.492 -27.305.838 -26.135.719 -14.967.032
Pazarlama Giderleri
23 -85.986.529 -49.835.115 -49.554.616 -29.184.997
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -2.675.320 -2.057.068 -1.414.455 -1.081.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 174.580.261 68.871.597 128.791.925 8.870.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -65.411.943 -37.017.388 -46.401.578 -16.287.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
878.463.748 169.080.962 535.252.134 85.022.657
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 140.029.055 77.266.417 70.328.738 57.479.311
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -61.130.391 -18.729.203 -26.124.993 -9.219.573
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 28.993.976 8.714.592 13.332.110 5.453.212
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
986.356.388 236.332.768 592.787.989 138.735.607
Finansman Giderleri
-16.614.775 -4.493.543 -13.260.925 -937.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
969.741.613 231.839.225 579.527.064 137.798.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-203.082.369 -49.932.290 -119.590.207 -32.123.212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -210.510.199 -56.420.673 -130.022.142 -39.886.144
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 7.427.830 6.488.383 10.431.935 7.762.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
766.659.244 181.906.935 459.936.857 105.675.168
DÖNEM KARI (ZARARI)
766.659.244 181.906.935 459.936.857 105.675.168
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
213.925.169 38.849.398 114.355.698 24.132.407
Ana Ortaklık Payları
552.734.075 143.057.537 345.581.159 81.542.761
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 27 0,41800000 0,28600000 0,26200000 0,16300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 -11.249.201 -2.476.613 -182.591 -690.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.622.703 -3.065.658 -1.335.912 -929.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-308.659 -24.087 128.518 53.745
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
757.620 0 757.620 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.924.541 613.132 267.183 185.947
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.924.541 613.132 267.183 185.947
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.249.201 -2.476.613 -182.591 -690.018
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
755.410.043 179.430.322 459.754.266 104.985.150
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
211.893.951 38.377.664 114.647.652 24.139.788
Ana Ortaklık Payları
543.516.092 141.052.658 345.106.614 80.845.362
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056050
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