***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 -3.035.646 2.143.437 -21.569.616 2.275.424 -595.834 70.325.182 32.865 362.205.459 75.495.311 667.276.582 250.427.022 917.703.604Transferler8.021.785 67.473.526 -75.495.311 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.980.792 -24.087 143.057.537 141.052.658 38.377.664 179.430.322Dönem Karı (Zararı)27 143.057.537 143.057.537 38.849.398 181.906.935Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.980.792 -24.087 -2.004.879 -471.734 -2.476.613Sermaye Arttırımı21 320.000.000 -5.396.697 5.478.128 320.081.431 320.081.431Kar Payları27 -7.543.007 -7.543.007Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -23.550.408 2.275.424 -619.921 78.346.967 32.865 429.678.985 143.057.537 1.128.410.671 281.261.679 1.409.672.350Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 -8.432.343 7.621.565 -25.721.964 2.275.424 -728.488 78.340.520 32.865 429.685.432 447.479.324 1.430.552.335 412.582.601 1.843.134.936Diğer Düzeltmeler6.366.937 6.366.937 6.366.937Transferler23.787.322 61.683 423.630.319 -447.479.324Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.346.675 437.351 -308.659 552.734.075 543.516.092 211.893.951 755.410.043Dönem Karı (Zararı)27 552.734.075 552.734.075 213.925.169 766.659.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.346.675 437.351 -308.659 -9.217.983 -2.031.218 -11.249.201Sermaye Arttırımı21 1.000.000.000 -16.864.686 2.656.311 985.791.625 985.791.625Kar Payları27 -11.856.914 -11.856.914Dönem Sonu Bakiyeler1.500.000.000 -25.297.029 10.277.876 -35.068.639 2.712.775 -1.037.147 102.127.842 94.548 859.682.688 552.734.075 2.966.226.989 612.619.638 3.578.846.627Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-267.031.003 53.097.163Dönem Karı (Zararı)29 766.659.244 181.906.935Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)766.659.244 181.906.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler205.756.165 70.605.979Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 25.673.874 21.960.961Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler289.914 -175.430Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 289.914 -175.430Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.117.919 2.326.184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 672.469 1.707.494Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 445.450 618.690Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.579.784 5.267.287Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -3.089.517 -1.925.916Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 7.669.301 7.193.203Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -28.993.976 -8.714.592Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 203.082.369 49.932.290Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 6.281 9.279İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.070.516.983 -179.677.172Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -635.328.890 -59.496.790Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-10-20 -183.325.241 -68.266.642Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -441.714.482 -102.272.867Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 172.457.225 15.123.523Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.394.405 35.235.604Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-98.101.574 72.835.742Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -1.379.717 -2.324.278Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -167.549.712 -17.414.301YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-573.628.739 -64.950.837Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 5.295.700 120.151Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -578.924.439 -65.070.988FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.289.413.941 289.172.122Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 1.002.656.311 325.478.128İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları21 -16.864.686 -5.396.697Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 348.298.888 17.046.688Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -32.819.658 -40.412.990Ödenen Temettüler21 -11.856.914 -7.543.007YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)448.754.199 277.318.448NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)448.754.199 277.318.448DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 419.370.483 215.034.757DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 868.124.682 492.353.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 868.124.682 419.370.483Ticari Alacaklar1.106.091.496 478.721.821İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-28 157.172 680.559İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.105.934.324 478.041.262Diğer Alacaklar2.680.635 1.858.202İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.680.635 1.858.202Stoklar9 1.017.002.051 575.287.569Peşin Ödenmiş Giderler10 110.150.325 47.594.523İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 110.150.325 47.594.523Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 270 916.208Diğer Dönen Varlıklar20 50.741.498 27.403.745İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 50.741.498 27.403.745ARA TOPLAM3.154.790.957 1.551.152.551TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.154.790.957 1.551.152.551DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 7.435.951 6.678.331Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar7.435.951 6.678.331Diğer Alacaklar366.785 356.008İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 366.785 356.008Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 112.392.829 83.707.513Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.421.186 1.421.186Maddi Duran Varlıklar991.737.918 445.034.587Arazi ve Arsalar14 146.667.822 35.716.640Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 12.755.546 9.369.419Binalar14 43.389.843 44.266.873Tesis, Makine ve Cihazlar14 179.484.747 185.576.628Taşıtlar14 102.658.428 45.818.159Mobilya ve Demirbaşlar14 8.701.642 7.980.536Özel Maliyetler14 3.398.311 3.521.267Yapılmakta Olan Yatırımlar14 490.539.584 108.633.704Diğer Maddi Duran Varlıklar14 4.141.995 4.151.361Kullanım Hakkı Varlıkları16 2.072.003 2.672.396Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.953.050 6.707.797Diğer Haklar15 5.732.269 6.448.290Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 2.198.928 250.904Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 21.853 8.603Peşin Ödenmiş Giderler10 269.496.322 171.381.515Ertelenmiş Vergi Varlığı26 71.876.782 42.899.241TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.464.752.826 760.858.574TOPLAM VARLIKLAR4.619.543.783 2.312.011.125KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar343.757.099 1.326.693İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar343.757.099 1.326.693Banka Kredileri6 343.001.585 169.123Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 755.514 1.157.570Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.156.672 31.492.965İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.156.672 31.492.965Banka Kredileri6 16.156.672 31.492.965Ticari Borçlar373.715.381 204.347.673İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-28 188.228 294.203İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 373.527.153 204.053.470Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 13.899.606 12.196.218Diğer Borçlar6.061.789 3.666.994İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.061.789 3.666.994Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 59.987.808 55.128.864İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 59.987.808 55.128.864Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 121.083.770 78.123.283Kısa Vadeli Karşılıklar5.807.908 5.536.621Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 5.807.908 5.536.621Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 20.423.987 19.598.085İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 20.423.987 19.598.085ARA TOPLAM960.894.020 411.417.396TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER960.894.020 411.417.396UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.623.322 13.238.205İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.623.322 13.238.205Banka Kredileri6 0 11.401.643Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.623.322 1.836.562Uzun Vadeli Karşılıklar57.163.200 41.833.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 57.163.200 41.833.249Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 21.016.614 2.387.339TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.803.136 57.458.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.040.697.156 468.876.189ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.966.226.989 1.430.552.335Ödenmiş Sermaye21 1.500.000.000 500.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -25.297.029 -8.432.343Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 10.277.876 7.621.565Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-33.393.011 -24.175.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.355.864 -23.446.540Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -35.068.639 -25.721.964Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 2.712.775 2.275.424Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar21 -1.037.147 -728.488Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler102.127.842 78.340.520Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı21 3.964.839 3.814.988Yasal Yedekler21 98.163.003 74.525.532Diğer Yedekler21 94.548 32.865Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 859.682.688 429.685.432Net Dönem Karı veya Zararı27 552.734.075 447.479.324Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 612.619.638 412.582.601TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.578.846.627 1.843.134.936TOPLAM KAYNAKLAR4.619.543.783 2.312.011.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 2.602.174.174 914.382.221 1.530.582.110 507.361.760Satışların Maliyeti22 -1.693.991.403 -697.957.447 -1.000.615.533 -369.688.625TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)908.182.771 216.424.774 529.966.577 137.673.135BRÜT KAR (ZARAR)908.182.771 216.424.774 529.966.577 137.673.135Genel Yönetim Giderleri23 -50.225.492 -27.305.838 -26.135.719 -14.967.032Pazarlama Giderleri23 -85.986.529 -49.835.115 -49.554.616 -29.184.997Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -2.675.320 -2.057.068 -1.414.455 -1.081.070Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 174.580.261 68.871.597 128.791.925 8.870.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -65.411.943 -37.017.388 -46.401.578 -16.287.857ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)878.463.748 169.080.962 535.252.134 85.022.657Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 140.029.055 77.266.417 70.328.738 57.479.311Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -61.130.391 -18.729.203 -26.124.993 -9.219.573Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 28.993.976 8.714.592 13.332.110 5.453.212FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)986.356.388 236.332.768 592.787.989 138.735.607Finansman Giderleri-16.614.775 -4.493.543 -13.260.925 -937.227SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)969.741.613 231.839.225 579.527.064 137.798.380Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-203.082.369 -49.932.290 -119.590.207 -32.123.212Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -210.510.199 -56.420.673 -130.022.142 -39.886.144Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 7.427.830 6.488.383 10.431.935 7.762.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)766.659.244 181.906.935 459.936.857 105.675.168DÖNEM KARI (ZARARI)766.659.244 181.906.935 459.936.857 105.675.168Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar213.925.169 38.849.398 114.355.698 24.132.407Ana Ortaklık Payları552.734.075 143.057.537 345.581.159 81.542.761Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 27 0,41800000 0,28600000 0,26200000 0,16300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29 -11.249.201 -2.476.613 -182.591 -690.018Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.622.703 -3.065.658 -1.335.912 -929.710Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-308.659 -24.087 128.518 53.745Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları757.620 0 757.620 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.924.541 613.132 267.183 185.947Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.924.541 613.132 267.183 185.947Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.249.201 -2.476.613 -182.591 -690.018TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)755.410.043 179.430.322 459.754.266 104.985.150Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar211.893.951 38.377.664 114.647.652 24.139.788Ana Ortaklık Payları543.516.092 141.052.658 345.106.614 80.845.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056050BIST