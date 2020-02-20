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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.02.2020 18:34
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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 20.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BUCIM, TRABUCIM91F3 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BUCIM, TRABUCIM91F3 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bucim 31.12.2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 105.815.808
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 54.437.669,06

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 14.537.006 -15.260.617,75
4. Vergiler ( - ) 4.490.777 0
5. Net Dönem Kârı 10.046.229 -15.260.617,75
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.046.229 -15.260.617,75
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 10.046.229
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 546.323,86
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 10.592.552,86
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 10.046.229 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz Yönetim Kurulu 20 Şubat 2020 tarihinde aşağıda yer alan kararı almıştır.
2019 yılını yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda (-15.260.617,75) TL dönem zararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 10.046.229 TL. Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.
Esas sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak, 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde yasal kayıtlara (VUK) göre zarar oluşmuş olup, (-15.260.617,75) TL lik zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine ve söz konusu dönem zararı nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında oluşan 10.046.229 TL net dönem kârının "Geçmiş Yıl Karları" hesabına aktarılmasına ve bu işlemlerin 2019 yılı Olağan Genel Kurulun Onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820565


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Altın Gr. 318 318 2,71  
Cumhuriyet 2.098 2.130 20,00  
Tam 2.088 2.140 20,65  
Yarım 1.009 1.035 9,99  
Çeyrek 506 518 4,99  
Gümüş.Ons 18,30 18,34 -0,14  
Gümüş Gr. 3,61 3,62 0,00  
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