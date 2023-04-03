***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı"Şirketimiz İnternet sitesinin ?Yatırımcı İlişkileri? bölümü içeriğinde ? Şirketimiz tarafından oluşturulan Etik Kurallar "Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttps://www.bursacimento.com.tr/sosyal-sorumlulukİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirket faaliyetlerinin genel işleyişi sırasında, hiçbir işlem, herhangi bir departmanda başlayıp yine aynı departman tarafından sonuçlandırılmaz. Dolayısıyla departmanlar arası gerçekleşen iş ve işlemlerde, devamlı bir birini çek eden iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131231BIST