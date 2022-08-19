***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 12:22
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereği, 01.09.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Pazarlama Müdürlüğü görevine halen Pazarlama Şefliği görevini yürüten Sn. Ramiz Atlas atanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057057
BIST
13:003.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,14
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
13:0018,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0240
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
13:0018,2280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0330
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
13:001.020,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.020,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:58
|HKTM
|13,31
|1.017.696
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.808.003
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.773.707
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|332.100.522
|% 9,94
|
|MNDRS
|5,68
|85.692.838
|% 9,86
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,88
|24.140.900
|% -8,31
|
|OZRDN
|16,21
|9.550.641
|% -8,31
|
|ALCTL
|31,94
|51.261.785
|% -8,01
|
|GZNMI
|42,64
|280.592.902
|% -7,02
|
|THYAO
|69,35
|2.561.125.785
|% -0,43
|
|SISE
|25,70
|2.104.614.112
|% 0,78
|
|PETKM
|11,13
|1.661.835.999
|% 0,63
|
|EREGL
|30,10
|1.551.333.405
|% 2,10
|
|KRDMD
|12,19
|1.454.982.880
|% 3,74
|
|YKBNK
|5,75
|1.253.920.330
|% -2,71
|
|DOHOL
|4,92
|793.806.269
|% 3,80
|
|PETKM
|11,13
|1.661.835.999
|% 0,63
|
|EKGYO
|3,64
|519.829.743
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,97
|244.830.484
|% 0,51
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0992
|18,1021
|% 0,13
|
|Euro
|18,2228
|18,2341
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,4376
|21,5451
|% -0,26
|
|Frank
|18,8622
|18,9758
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8052
|4,8293
|% 0,20
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-5,46
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.852
|6.903
|-34,00
|
|Yarım
|3.339
|3.375
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,16
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|-1,27
|