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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.12.2023 12:22
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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İşyerimizde uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2023 tarihinde sona ereceğinden, üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak olan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 19.12.2023 Salı günü başlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226925


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