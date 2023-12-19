***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2023 12:22
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşyerimizde uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2023 tarihinde sona ereceğinden, üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak olan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 19.12.2023 Salı günü başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226925
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BIST En Aktif Hisseler12:24
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
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|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
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|BAYRK
|9,98
|21.697.382
|% 9,91
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|KBORU
|52,95
|216.518.122
|% 9,90
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|ULUUN
|28,48
|150.889.615
|% 9,12
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|IEYHO
|3,87
|87.226.321
|% -10,00
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|FORMT
|2,70
|107.718.570
|% -10,00
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|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
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|SRVGY
|372,25
|73.782.466
|% -9,98
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|PRZMA
|37,18
|8.015.928
|% -9,98
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|EREGL
|42,16
|3.006.304.980
|% 0,86
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|THYAO
|243,50
|2.441.056.015
|% -0,90
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|ISCTR
|23,90
|1.877.948.365
|% -3,08
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|YKBNK
|20,64
|1.523.696.677
|% -3,10
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|AKBNK
|38,42
|1.364.290.364
|% -2,49
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|BEGYO
|3,07
|896.172.391
|% -4,36
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|ISCTR
|23,90
|1.877.948.365
|% -3,08
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|EKGYO
|7,16
|526.915.449
|% -2,05
|
|YKBNK
|20,64
|1.523.696.677
|% -3,10
|
|EREGL
|42,16
|3.006.304.980
|% 0,86
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,0854
|29,0914
|% 0,12
|
|Euro
|31,8464
|31,8626
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,7973
|36,9819
|% 0,44
|
|Frank
|33,4466
|33,6481
|% 0,26
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|Riyal
|7,7312
|7,7700
|% 0,11
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|12:24
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,88
|23,91
|% 0,66
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|Platin
|945,61
|948,64
|% 0,66
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|Paladyum
|1.186,52
|1.190,55
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|77,94
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.026,18
|% 0,66
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