***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında,19 Aralık 2023 tarihinde başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır.01.01.2024 – 31.12.2025 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında,- Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+3 oranında zam yapılacaktır.- Ek olarak, toplu iş sözleşmesi döneminde yıl içerisinde asgari ücrette ilave bir artış yapılması halinde, kapsamdaki işçilerin ücretlerine, asgari ücrette meydana gelen artış miktarı (TL) tutarında seyyanen zam yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245936BIST