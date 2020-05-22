BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|125.729.958
|% 10,00
|YAPRK
|11,15
|20.361.415
|% 9,96
|CMENT
|39,10
|3.481.164
|% 9,96
|INTEM
|10,61
|8.242.889
|% 9,95
|CASA
|22,36
|494.673
|% 9,93
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2547
|8,2961
|% -0,26
|Frank
|6,9676
|7,0096
|% -0,05
|Riyal
|1,8062
|1,8153
|% 0,17
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|7,81
|Altın Gr.
|379
|379
|2,03
|Cumhuriyet
|2.450
|2.484
|9,40
|Tam
|2.522
|2.548
|9,70
|Yarım
|1.231
|1.246
|4,80
|Çeyrek
|615
|623
|2,30
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|-0,02
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|-1,73
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem