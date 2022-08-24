***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.08.2022 12:06
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak Pay Tebliği Madde 33 gereğince hazırlanan Denetimden Sorumlu Komitenin Raporu ekte kamuoyunun bilgisine arzedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057952
BIST
12:543.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,85
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
12:5418,1471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1496
En Düşük
18,0790
12:5418,0569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0108
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
12:541.020,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.020,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler12:54
|HKTM
|17,71
|2.811.604
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|8.545.343
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|30.650.123
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|UZERB
|42,98
|543.611
|% 9,92
|
|SANFM
|16,98
|21.243.922
|% -6,19
|
|YGYO
|1,05
|33.828.523
|% -5,41
|
|KGYO
|16,60
|12.782.177
|% -4,49
|
|CMENT
|57,45
|70.146
|% -4,25
|
|ELITE
|18,42
|39.630.611
|% -4,16
|
|THYAO
|70,50
|6.950.672.604
|% 3,98
|
|YKBNK
|6,19
|2.264.994.984
|% -1,43
|
|AKBNK
|11,35
|1.961.417.290
|% -1,13
|
|ISCTR
|8,33
|1.742.428.703
|% 1,59
|
|GARAN
|23,70
|1.701.788.526
|% 2,69
|
|YKBNK
|6,19
|2.264.994.984
|% -1,43
|
|EKGYO
|3,96
|1.229.279.094
|% -0,25
|
|ALBRK
|2,36
|603.114.391
|% 3,06
|
|ISCTR
|8,33
|1.742.428.703
|% 1,59
|
|AKBNK
|11,35
|1.961.417.290
|% -1,13
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1439
|18,1471
|% 0,21
|
|Euro
|18,0492
|18,0569
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,3548
|21,4619
|% -0,05
|
|Frank
|18,7920
|18,9052
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8144
|4,8385
|% 0,12
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|0,97
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,85
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|2,00
|
|Tam
|6.846
|6.895
|-21,00
|
|Yarım
|3.336
|3.371
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,13
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,00
|