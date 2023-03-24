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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

24.03.2023 15:22
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişki


***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz tarafından bedelli sermaye artırımı sonucu sağlanan 999.770.980,84 TL net fondan, 360.847.720 TL Yatırım Harcaması gerçekleştirildiği 24.08.2022 tarihinde özel durum açıklaması ile bildirilmişti.
Bu kapsamda fonun kalan kısmı olan 638.923.260,84 TL'nin tamamı, devam eden Modernizasyon Yatırımı harcamalarına ilişkin ödemelerde kullanılmış olup, bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen fonun tamamının kullanımı gerçekleşmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127738


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Çeyrek 2.031 2.047 7,00  
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