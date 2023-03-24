***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.03.2023 15:22
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından bedelli sermaye artırımı sonucu sağlanan 999.770.980,84 TL net fondan, 360.847.720 TL Yatırım Harcaması gerçekleştirildiği 24.08.2022 tarihinde özel durum açıklaması ile bildirilmişti.
Bu kapsamda fonun kalan kısmı olan 638.923.260,84 TL'nin tamamı, devam eden Modernizasyon Yatırımı harcamalarına ilişkin ödemelerde kullanılmış olup, bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen fonun tamamının kullanımı gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127738
BIST
15:535.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -31,63
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5319,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0438
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5320,5110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1206
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:531.226,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.226,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:51
|DERIM
|9,13
|21.539.397
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.169.721
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|55.817.401
|% 9,98
|
|DGGYO
|41,90
|70.721.012
|% 9,97
|
|ORMA
|61,20
|650.690
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.261.131
|% -9,95
|
|IZINV
|23,08
|31.128.213
|% -9,13
|
|POLTK
|1.960,10
|20.358.033
|% -8,37
|
|KUVVA
|44,20
|346.671
|% -7,14
|
|ASTOR
|63,55
|4.192.044.755
|% 1,92
|
|EREGL
|37,22
|3.278.829.997
|% 0,32
|
|THYAO
|127,60
|2.187.204.931
|% -1,39
|
|ISCTR
|13,96
|1.854.559.204
|% -1,48
|
|KOZAL
|21,52
|1.723.280.581
|% 2,09
|
|KATMR
|1,43
|199.316.154
|% 9,16
|
|ISCTR
|13,96
|1.854.559.204
|% -1,48
|
|EKGYO
|6,95
|800.290.484
|% -0,43
|
|YKBNK
|10,41
|1.085.350.058
|% -1,70
|
|EREGL
|37,22
|3.278.829.997
|% 0,32
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0621
|19,0668
|% 0,22
|
|Euro
|20,5028
|20,5313
|% -0,49
|
|Sterlin
|23,2211
|23,3375
|% -0,40
|
|Frank
|20,6609
|20,7854
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0621
|5,0875
|% 0,22
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.002
|8,13
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,08
|
|Cumhuriyet
|8.254
|8.378
|77,00
|
|Tam
|8.284
|8.365
|26,00
|
|Yarım
|4.061
|4.093
|12,00
|
|Çeyrek
|2.031
|2.047
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,24
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-2,69
|
Seans Raporu
15:51
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16:04SMART
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