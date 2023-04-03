***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİSMAİL TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 27.03.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Yönetim Kurulu Üyesi Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.. Bursa Beton A.Ş.,Roda Liman İşl. A.Ş.,Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş., Bursa Agrega A.Ş. ve Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı). Atakule GYO A.Ş.-Tarman Turizm Çimento A.Ş.- ipekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği ) Hayır 45.121 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -MUSTAFA TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş.- Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Verkili) Roda Liman İşl. A.Ş. ve Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)Tarman Turizm Çimento A.Ş.- Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş. -Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. ve Tarman İnş.Taah.ve İnş Malz.San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği) Hayır 0.13 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -MURAT TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.03.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Bursa Taşımacılık Lojistik San. Tic. A.Ş (Yönetim Kurulu Başkan Verkili) - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) Tarman Turizm Çimento A.Ş. - Atakule GYO A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. -Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği) Evet 0.129 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -ERGÜN KAĞITÇIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.03.1993 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi ) Hayır 0.1 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -BÜLENT SELEN SARPER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 19.03.1993 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. - Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. - Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) Hayır 0.27 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Evet -HİDAYET NALAN TÜZEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.03.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Bursa Taşımacılık Lojistik San. Tic. A.Ş ( Yönetim Kurulu Üyesi ) Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi EvetNALAN ERKARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Değil - Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. - Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Partner) - Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.-KOTEDER-Borsaya Kote Şirketler Derneği-SEDEFED (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği ) Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıCEVDET ERKANLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 28.03.2018 İcrada Görevli Değil - Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.-Boğaziçi Gayrimenkul Geliştirme Müm. Dan. İç ve Dış Tic. A.Ş. - Turin Enerji Madencilik Ticaret ve San. A.Ş.- Vera Varlık Yönetimi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı) Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiSALİM CAN KARAŞIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.03.2021 İcrada Görevli Değil - Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. - H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. - Ege Endüstri Holding A.Ş. - Baylas Otomotiv A.Ş. - Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. - Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği) Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıSELAHATTİN SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.03.2021 İcrada Görevli Değil - Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), ODTÜ, Özyeğin Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesinde (Öğretim Görevlisi) Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131229BIST