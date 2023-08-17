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***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.08.2023 18:43
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Vasıflı Çelik Üretimi ve Satışı 500.000.000,00 288.634.639,37 TRY 57,73 Bağlı Ortaklık
BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Hazır Beton ve Harç üretimi ve satışı. kullanım yerlerine nakli ve uygulamasının yapılması 10.500.000,00 10.477.800,00 TRY 99,79 Bağlı Ortaklık
BURSA ARES ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Uçucu Kül Üretimi ve satışı-Atık Bertarafı İkincil Yakıt Hazırlama ve Satışı 5.000.000,00 4.999.958,00 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş Liman İşleticiliği 63.050.000,00 31.525.000,00 TRY 50,00 Bağlı Ortaklık
ÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Her nevi inşaat ve taahhüt işleri 50.000,00 49.993,12 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
BURSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Çimento ve inşaat malzemeleri ticareti 50.000,00 49.148,23 TRY 98,30 Bağlı Ortaklık
BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCUSU VE İŞLETİCİSİ A.Ş. Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi 120.000.000,00 1.767.780,00 TRY 1,47 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186625


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GSRAY 6,85 375.336.644 % 10,04  
LKMNH 42,24 160.334.429 % 10,00  
SNICA 34,76 415.925.593 % 10,00  
CVKMD 393,80 773.680.235 % 10,00  
FZLGY 19,69 689.443.678 % 10,00  
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Dolar 27,0900 27,0958 % 0,20  
Euro 29,4551 29,4826 % 0,16  
Sterlin 34,3944 34,5669 % 0,10  
Frank 30,6774 30,8622 % 0,11  
Riyal 7,2024 7,2385 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 -6,08  
Altın Gr. 1.643 1.643 -4,62  
Cumhuriyet 11.312 11.483 -26,00  
Tam 11.012 11.102 -22,00  
Yarım 5.523 5.576 -11,00  
Çeyrek 2.753 2.788 -6,00  
Gümüş.Ons 22,60 22,62 0,19  
Gümüş Gr. 19,70 19,71 0,18  
B. Petrol 84,11 84,11 0,66  
Seans Raporu 18:05
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