***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGilbert Noel Claude NATTA Genel Koordinatör Ekonomist Genel Koordinatör Çemtaş Çelik Mak.San.Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. (Genel Koordinatör)BARBAROS ONULAY Genel Müdür Vekili Maden Mühendisi / Metalurjist Yok Bağlı Ortaklık Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel MüdürüFerruh ŞENTEPE Genel Müdür Yardımcısı-Mali İdari İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı-Mali İdari Yokhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246126BIST