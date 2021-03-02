***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
02.03.2021 12:44
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'nci maddesine istinaden, 180.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %177,77777 oranında arttırılarak 500.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 19.11.2020 tarih ve 1075 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan izahname SPK tarafından 08.02.2021 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, 15.02.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 01.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 1.541.916,346 TL olup, bu paylar 04-05 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.bursacimento.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tacirler.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Şirket'in yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır.
Satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914456
BIST
15:321.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:327,3244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:328,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:32407,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,36
|Açılış
|: 407,57
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:32
|AYEN
|8,91
|77.766.646
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.238.193
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,77
|4.146.546.442
|% 7,03
|
|SISE
|7,74
|1.552.506.777
|% 1,98
|
|KOZAL
|132,30
|1.434.861.133
|% -2,93
|
|PETKM
|5,59
|1.190.621.818
|% 3,90
|
|KRDMD
|6,85
|1.114.315.673
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,35
|800.114.338
|% 0,00
|
|THYAO
|14,77
|4.146.546.442
|% 7,03
|
|PETKM
|5,59
|1.190.621.818
|% 3,90
|
|SISE
|7,74
|1.552.506.777
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,38
|279.634.092
|% -1,43
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3216
|7,3244
|% 0,39
|
|Euro
|8,8097
|8,8210
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,1635
|10,2145
|% 0,41
|
|Frank
|7,9506
|7,9985
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9473
|1,9571
|% 0,43
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|13,00
|
|Tam
|2.698
|2.767
|12,04
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,82
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|0,05
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
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15:43ADESE
Yüzde 4.26 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 388, 759 adet işlem
-
15:42MEPET
Yüzde 4.87 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 396, 802 adet işlem
-
15:41XU100
Endeks 1, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 24, 309.00 milyon TL de
-
15:41SEKFK
Yüzde 9.66 oranında artışla 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 732, 458 adet işlem
-
15:40KONTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 89.90 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 902 adet işlem