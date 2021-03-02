***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'nci maddesine istinaden, 180.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %177,77777 oranında arttırılarak 500.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 19.11.2020 tarih ve 1075 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan izahname SPK tarafından 08.02.2021 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, 15.02.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 01.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 1.541.916,346 TL olup, bu paylar 04-05 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1 TL nominal değerli pay fiyatı nominalin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.bursacimento.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tacirler.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Şirket'in yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve halka arz edildikten sonra satılmayan kısım için satın alma taahhüdünde bulunulmamıştır.Satılamayan paylar Tebliğ No.VII-128.1 madde 25.1(a) uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914456BIST