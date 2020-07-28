***BURCE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BURCE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BURCE]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle BURCE payında 29/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.BURCEpayında tedbirlerin uygulanacağı son tarih28/10/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862812BIST