***BURCE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
28.07.2020 18:31
***BURCE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle BURCE payında 29/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
BURCE
payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih
28/10/2020
'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862812
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0844
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1050
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05435,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,07
|Açılış
|: 435,11
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9812
|9,0262
|% 1,81
|
|Frank
|7,5612
|7,6068
|% 1,67
|
|Riyal
|1,8504
|1,8597
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|5,04
|
|Altın Gr.
|436
|436
|7,16
|
|Cumhuriyet
|2.853
|2.892
|65,60
|
|Tam
|2.939
|2.975
|67,60
|
|Yarım
|1.427
|1.452
|33,00
|
|Çeyrek
|715
|727
|16,50
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,44
|0,01
|
|B. Petrol
|43,64
|43,64
|-0,26
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