***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2020 10:31
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821627
BIST
13:44114.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -254,89
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
13:446,1608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,1570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1608
En Düşük
6,1376
13:446,7057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
13:44326,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,15
|Açılış
|: 326,21
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|2,94
|14.636.639
|% 14,84
|
|BRYAT
|69,20
|6.837.260
|% 13,91
|
|SONME
|7,15
|11.111.606
|% 13,67
|
|ALGYO
|19,63
|287.931.434
|% 11,16
|
|SNPAM
|7,90
|4.691.256
|% 10,64
|
|GYHOL
|22,00
|465.648
|% -8,33
|
|YBTAS
|5.379,90
|162.377
|% -7,08
|
|BJKAS
|2,73
|11.272.000
|% -6,51
|
|COSMO
|2,20
|2.202
|% -5,98
|
|FENER
|13,28
|61.839.610
|% -5,95
|
|ASELS
|29,14
|1.770.417.015
|% 0,00
|
|THYAO
|13,18
|1.281.340.441
|% -2,23
|
|ODAS
|2,20
|321.656.405
|% 0,92
|
|ALGYO
|19,63
|287.931.434
|% 11,16
|
|GARAN
|10,55
|255.847.216
|% -1,03
|
|ODAS
|2,20
|321.656.405
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,33
|180.909.973
|% 1,53
|
|KARSN
|1,97
|202.710.689
|% 1,55
|
|THYAO
|13,18
|1.281.340.441
|% -2,23
|
|KRDMD
|2,85
|223.266.810
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9398
|7,9797
|% -0,27
|
|Frank
|6,2866
|6,3245
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6358
|1,6440
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|18,09
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-1,00
|
|Tam
|2.152
|2.205
|8,36
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|4,05
|
|Çeyrek
|522
|533
|2,02
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,49
|53,49
|-0,77
|