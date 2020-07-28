***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 10:39
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862317
BIST
10:371.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -9,78
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.185
10:376,8893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:378,0761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:37425,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -3,81
|Açılış
|: 425,23
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
425,12
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|789,00
|830.817
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|228.838
|% 10,00
|
|BURVA
|71,00
|8.483.622
|% 9,99
|
|VKFYO
|10,80
|4.009.176
|% 9,98
|
|AKMGY
|43,02
|2.369.110
|% 9,97
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|KRTEK
|5,50
|355.215
|% -6,30
|
|ITTFH
|3,74
|31.863.261
|% -6,27
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|ASELS
|37,50
|632.950.111
|% -0,48
|
|GUSGR
|5,69
|318.593.867
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,31
|228.498.466
|% -0,43
|
|DOCO
|395,90
|163.032.840
|% 2,25
|
|GARAN
|7,69
|152.534.212
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,31
|228.498.466
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,96
|67.474.247
|% -3,03
|
|IHLGM
|1,77
|114.431.578
|% -3,28
|
|GUSGR
|5,69
|318.593.867
|% 0,53
|
|GSDHO
|2,65
|149.714.381
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8141
|8,8583
|% -0,08
|
|Frank
|7,4376
|7,4824
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8298
|1,8390
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-16,59
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.832
|5,60
|
|Tam
|2.886
|2.913
|5,80
|
|Yarım
|1.401
|1.422
|2,80
|
|Çeyrek
|703
|712
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,63
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|5,38
|5,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,23
|