***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 10:00
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868516
BIST
11:061.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,98
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
11:067,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3501
En Düşük
7,2945
11:068,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0570
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,6991
En Düşük
8,6148
11:06455,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,92
|Açılış
|: 455,97
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler11:06
|MSGYO
|4,18
|17.114.611
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|14.277.935
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|41.958.176
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|516.371
|% 9,93
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|37.210.016
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,05
|479.204.004
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,91
|366.169.381
|% -3,64
|
|THYAO
|11,22
|272.920.463
|% -1,75
|
|ASELS
|17,85
|268.397.767
|% 0,56
|
|SISE
|6,18
|242.327.712
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,91
|366.169.381
|% -3,64
|
|EKGYO
|2,03
|219.086.430
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,50
|91.457.162
|% -0,66
|
|KARSN
|3,12
|166.450.212
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,15
|111.866.622
|% 0,47
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3463
|7,3501
|% 0,22
|
|Euro
|8,6890
|8,6988
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,5847
|9,6328
|% 0,60
|
|Frank
|8,0419
|8,0903
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% 0,18
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|12,51
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|45,34
|45,34
|-0,09
|