***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 10:39
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869888
BIST
13:261.105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 12,68
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.107
En Düşük
1.099
13:267,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
13:268,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
13:26472,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,40
|Açılış
|: 472,00
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ARTI
|2,97
|1.007.035
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|142.813
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,70
|6.158.283
|% 9,98
|
|RTALB
|62,90
|457.335.638
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|28.424.249
|% 9,96
|
|KENT
|2.040,10
|9.166.169
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.272.245
|% -9,96
|
|BMELK
|6,56
|248.198
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,10
|542.569
|% -7,88
|
|FMIZP
|83,80
|643.776
|% -7,76
|
|EKGYO
|1,97
|861.218.877
|% 1,55
|
|SISE
|6,08
|807.068.175
|% 2,36
|
|GARAN
|7,24
|609.262.931
|% 1,54
|
|ASELS
|17,92
|519.445.680
|% 1,24
|
|GUSGR
|6,25
|469.943.833
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,97
|861.218.877
|% 1,55
|
|SISE
|6,08
|807.068.175
|% 2,36
|
|MAKTK
|2,70
|259.964.927
|% 6,72
|
|GARAN
|7,24
|609.262.931
|% 1,54
|
|GUSGR
|6,25
|469.943.833
|% 1,96
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3750
|7,3806
|% 0,10
|
|Euro
|8,8021
|8,8091
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,7330
|9,7818
|% 0,06
|
|Frank
|8,1398
|8,1889
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9612
|1,9711
|% 0,10
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-14,76
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.123
|3.202
|-5,11
|
|Yarım
|1.509
|1.549
|-2,47
|
|Çeyrek
|757
|774
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,50
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,43
|