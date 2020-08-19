***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 10:58
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869891
BIST
12:171.105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 12,12
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
12:177,3766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
12:178,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
12:17472,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,84
|Açılış
|: 472,55
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler12:17
|ARTI
|2,97
|420.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|17.171
|% 10,00
|
|FADE
|6,18
|15.863.084
|% 9,96
|
|AGYO
|2,43
|5.537.873
|% 9,95
|
|TKURU
|89,00
|383.145
|% 9,94
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.005.121
|% -9,96
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,58
|6.554
|% -9,62
|
|FRIGO
|30,52
|204.637
|% -9,60
|
|EKGYO
|1,97
|765.060.144
|% 1,55
|
|SISE
|6,17
|660.404.820
|% 3,87
|
|GARAN
|7,23
|560.123.945
|% 1,40
|
|ASELS
|17,89
|473.574.574
|% 1,07
|
|GUSGR
|6,24
|443.045.124
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,97
|765.060.144
|% 1,55
|
|SISE
|6,17
|660.404.820
|% 3,87
|
|GARAN
|7,23
|560.123.945
|% 1,40
|
|GUSGR
|6,24
|443.045.124
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,15
|142.245.428
|% 0,94
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3711
|7,3766
|% 0,05
|
|Euro
|8,8069
|8,8123
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7353
|9,7842
|% 0,08
|
|Frank
|8,1364
|8,1854
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9599
|1,9697
|% 0,03
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-7,72
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.186
|-15,00
|
|Tam
|3.124
|3.203
|-3,88
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|-1,88
|
|Çeyrek
|757
|775
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,11
|45,11
|-0,35
|