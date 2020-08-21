***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 10:20
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870548
BIST
10:461.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 10,15
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
10:467,2572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0403
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3403
En Düşük
7,1952
10:468,5934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0652
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,5570
10:46452,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -4,70
|Açılış
|: 452,25
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,26
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|457.090
|% 9,70
|
|SELGD
|4,36
|593.762
|% 9,27
|
|TGSAS
|7,84
|4.047.181
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|835.567
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.133
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|POLTK
|157,80
|104.306
|% -9,78
|
|PETKM
|4,91
|1.058.862.680
|% 5,59
|
|TUPRS
|94,70
|836.586.160
|% 2,93
|
|TKFEN
|15,97
|229.898.388
|% 5,00
|
|ZOREN
|3,09
|201.524.569
|% 6,19
|
|GARAN
|7,20
|186.363.585
|% 0,84
|
|PETKM
|4,91
|1.058.862.680
|% 5,59
|
|SKBNK
|1,57
|127.137.707
|% 1,95
|
|ZOREN
|3,09
|201.524.569
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,04
|118.757.244
|% 0,49
|
|AKENR
|2,27
|119.551.727
|% 6,57
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2502
|7,2572
|% -0,55
|
|Euro
|8,5808
|8,5934
|% -0,75
|
|Sterlin
|9,5574
|9,6054
|% -0,61
|
|Frank
|7,9427
|7,9905
|% -0,82
|
|Riyal
|1,9264
|1,9361
|% -0,71
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-4,69
|
|Altın Gr.
|451
|452
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|-0,08
|