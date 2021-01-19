***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2021 11:07
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903203
BIST
15:341.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 17,01
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:347,4465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0266
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:349,0367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:34440,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,72
|Açılış
|: 440,20
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler15:34
|PSDTC
|41,14
|20.715.561
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.715.561
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.715.561
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.715.561
|% 10,00
|
|INTEM
|60,50
|29.376.716
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,11
|2.439.863.864
|% 3,97
|
|THYAO
|13,50
|1.453.205.815
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,50
|1.447.697.901
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,22
|1.289.977.142
|% -0,69
|
|DOHOL
|3,77
|1.242.191.935
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.447.697.901
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|1.242.191.935
|% 5,01
|
|SISE
|8,11
|2.439.863.864
|% 3,97
|
|KRDMD
|7,22
|1.289.977.142
|% -0,69
|
|PETKM
|5,18
|685.131.084
|% 0,78
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4437
|7,4465
|% -0,36
|
|Euro
|9,0289
|9,0367
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1040
|10,1547
|% -0,27
|
|Frank
|8,3473
|8,3976
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9782
|1,9881
|% -0,48
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|2,01
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|-10,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,98
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,24
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|