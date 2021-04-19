***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 14:30
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929106
BIST
14:241.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,84
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
14:248,0856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:249,7352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0627
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
14:24463,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,28
|Açılış
|: 463,66
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:24
|FENER
|31,90
|23.559.554
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.284.031
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.492.296
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|71.155.904
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.327.957
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|TUREX
|14,09
|283.122.425
|% -9,97
|
|SONME
|35,74
|2.269.719
|% -9,97
|
|EREGL
|18,40
|1.104.198.341
|% 0,33
|
|PETKM
|6,57
|863.250.226
|% 3,79
|
|GARAN
|7,13
|748.189.989
|% -2,06
|
|QUAGR
|27,78
|647.530.392
|% -4,60
|
|SISE
|7,37
|439.510.642
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,87
|265.701.217
|% -1,06
|
|PETKM
|6,57
|863.250.226
|% 3,79
|
|GARAN
|7,13
|748.189.989
|% -2,06
|
|PEKGY
|1,62
|139.327.957
|% -10,00
|
|TSKB
|1,29
|98.213.750
|% -0,77
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0804
|8,0856
|% 0,35
|
|Euro
|9,7287
|9,7352
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,2101
|11,2663
|% 0,79
|
|Frank
|8,8125
|8,8656
|% 1,02
|
|Riyal
|2,1480
|2,1588
|% 0,28
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|6,27
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.052
|3.131
|9,83
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|4,75
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,11
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,80
|0,06
|
|B. Petrol
|66,63
|66,63
|-0,14
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:36TGSAS
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 13.20 lira fiyatla işlem gören hissede 444, 812 adet işlem
-
14:35YYAPI
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 958, 281 adet işlem
-
14:34GLYHO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 841 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 49 kaybederek (% -0.72 ) 1, 449
-
14:33XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 99 altında . İşlem hacmi 9, 886.00 milyon TL de