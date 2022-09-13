***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 15:33
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062665
BIST
15:253.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,61
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
15:2518,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0426
|Açılış
|: 18,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
15:2518,3656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0831
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,3430
15:251.015,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,73
|Açılış
|: 1.015,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,05
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.588.955
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|70.777.244
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.399.143
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|SODSN
|25,80
|676.866
|% -9,54
|
|TSPOR
|4,74
|114.721.214
|% -7,06
|
|AYES
|28,50
|368.734
|% -6,86
|
|YKBNK
|9,55
|9.707.534.518
|% -1,44
|
|ISCTR
|12,03
|8.579.105.060
|% -4,14
|
|THYAO
|75,85
|7.790.591.057
|% 1,20
|
|EREGL
|33,16
|6.331.195.019
|% -0,72
|
|KRDMD
|16,14
|5.162.299.214
|% 5,42
|
|YKBNK
|9,55
|9.707.534.518
|% -1,44
|
|EKGYO
|5,10
|4.289.664.900
|% -4,67
|
|ISCTR
|12,03
|8.579.105.060
|% -4,14
|
|KRDMD
|16,14
|5.162.299.214
|% 5,42
|
|ADESE
|1,22
|272.380.721
|% 6,09
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2477
|18,2577
|% 0,23
|
|Euro
|18,3539
|18,3656
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,3161
|21,4230
|% 0,39
|
|Frank
|19,1032
|19,2183
|% 0,36
|
|Riyal
|4,8358
|4,8600
|% -0,01
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,54
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|3,89
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|25,00
|
|Tam
|6.822
|6.872
|16,00
|
|Yarım
|3.324
|3.360
|10,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.679
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|95,28
|95,28
|1,28
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ISCTR, TCELL
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 01 kaybederek (% -0.15 ) 3, 265
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, VAKBN, ULUFA, ROYAL, GARAN, OYYAT, COSMO, PAGYO, RODRG, NTHOL
-
15:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KLNMA, ASUZU, ATSYH, UTPYA, BRMEN
-
15:40
OSMEN, YBTAS, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında