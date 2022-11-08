***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 17:08
***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURCE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078070
BIST
17:004.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 61,55
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
17:0018,6041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1271
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
17:0018,6157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0807
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
17:001.000,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.000,87
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.002,29
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler17:00
|GUBRF
|162,80
|772.521.111
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|30.408.817
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|37.515.266
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|33.128.160
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|66.176.450
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,90
|11.793.211.517
|% -1,97
|
|THYAO
|114,60
|11.463.028.261
|% 6,90
|
|EKGYO
|5,06
|6.420.218.492
|% 5,64
|
|ASELS
|36,70
|5.128.677.053
|% 2,92
|
|KRDMD
|13,18
|4.232.680.525
|% -4,84
|
|EKGYO
|5,06
|6.420.218.492
|% 5,64
|
|EREGL
|35,90
|11.793.211.517
|% -1,97
|
|KRDMD
|13,18
|4.232.680.525
|% -4,84
|
|ISCTR
|9,26
|2.736.611.402
|% 0,11
|
|SKBNK
|2,13
|617.155.190
|% 2,40
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5974
|18,6041
|% 0,69
|
|Euro
|18,6039
|18,6157
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2378
|21,3443
|% 0,10
|
|Frank
|18,7120
|18,8248
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9339
|4,9587
|% 0,60
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-0,68
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|5,65
|
|Cumhuriyet
|6.670
|6.771
|-17,00
|
|Tam
|6.700
|6.748
|0,00
|
|Yarım
|3.265
|3.299
|0,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|0,07
|
|B. Petrol
|97,31
|97,31
|-0,61
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 25 artarak (% 1.65 ) 4, 816
-
17:16THYAO
Yüzde 6.62 oranında artışla 114.30 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 594, 690 adet işlem
-
17:15ALCTL
Yüzde 9.94 oranında artışla 69.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 700, 162 adet işlem
-
17:12PRDGS
Yüzde 5.63 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 382, 546 adet işlem
-
17:11THYAO
Yüzde 7.00 oranında artışla 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 891, 934 adet işlem