BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,1368
|8,1413
|% -4,44
|Euro
|9,6198
|9,6295
|% -4,91
|Sterlin
|10,6152
|10,6684
|% -4,98
|Frank
|8,8501
|8,9034
|% -6,12
|Riyal
|2,1546
|2,1654
|% -4,86
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-89,25
|Altın Gr.
|485
|486
|-49,30
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|-1,53
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,73
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|3,28
Seans Raporu 18:05
- 17:59XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
- 17:59DNISI Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 397 adet işlem
- 17:55OYAKC Yüzde 6.93 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 782, 300 adet işlem
- 17:54XU100 Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de
- 17:50CLEBI Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem