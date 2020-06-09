***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 18:47
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 11.608.046 13.091.416
Satışların Maliyeti
11 -9.993.814 -11.259.233
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.614.232 1.832.183
BRÜT KAR (ZARAR)
1.614.232 1.832.183
Genel Yönetim Giderleri
-1.738.072 -1.646.564
Pazarlama Giderleri
-635.823 -493.666
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-179.587 -175.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.086.942 615.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.297.393 -753.222
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.149.701 -621.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
509.668 11.523
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-640.033 -609.624
Finansman Gelirleri
12 172.930 175.061
Finansman Giderleri
13 -2.036.609 -2.065.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.503.712 -2.500.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
321.784 512.016
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
321.784 512.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.181.928 -1.988.145
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.181.928 -1.988.145
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-227.735 -122.659
Ana Ortaklık Payları
14 -1.954.193 -1.865.486
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.338.943 -2.881.344
Dönem Karı (Zararı)
-2.181.928 -1.988.145
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.181.928 -1.988.145
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.141.582 2.434.801
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 694.165 324.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 18.231
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 18.231
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
228.727 833.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 217.186 883.152
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.541 -49.974
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.758.584 1.584.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.868 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.760.452 1.584.137
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-17.473 186.621
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-321.784 -512.016
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-90.379 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-110.258 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.298.597 -3.328.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.863.456 628.351
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.665.948 151.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.197.508 476.516
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.832 86.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -64.832 86.083
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 87.856 -2.066.367
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.343.174 -437.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.117.189 -363.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -1.116.273 30.646
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -3.000.916 -394.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 368.763 333.277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -290.425 -162.731
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -290.425 -162.731
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
185.235 -1.194.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.713 -150.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11.713 -150.224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.338.943 -2.881.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-656.925 -642.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.017 25.140
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 50.017 25.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -730.823 -667.256
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -236.016 -226.867
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -494.807 -440.389
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23.881 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.265.319 5.514.451
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 17.523.032 13.904.387
Kredilerden Nakit Girişleri
15 17.523.032 13.904.387
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -12.544.492 -6.815.363
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -12.544.492 -6.815.363
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
38.337 10.196
Ödenen Faiz
-1.753.426 -1.584.137
Alınan Faiz
1.868 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -632
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-730.549 1.990.991
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
73.508 45.439
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-657.041 2.036.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.818.078 1.454.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.161.037 3.491.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.161.037 2.818.078
Ticari Alacaklar
5 10.154.105 12.744.776
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.258.368 1.816.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.895.737 10.927.986
Diğer Alacaklar
241.168 176.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 241.168 176.827
Stoklar
7 16.753.280 16.841.136
Peşin Ödenmiş Giderler
6.509.518 3.041.303
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 1.903.750 627.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.605.768 2.413.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
280 117
Diğer Dönen Varlıklar
266.200 327.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
266.200 327.555
ARA TOPLAM
36.085.588 35.949.792
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.085.588 35.949.792
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
15.904 32.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.904 32.871
Diğer Alacaklar
6 656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 656 656
Maddi Duran Varlıklar
8 103.503.848 103.874.865
Arazi ve Arsalar
8 64.353.000 64.353.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 2.074.461 2.109.621
Binalar
8 14.342.177 14.432.379
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 20.434.283 20.663.774
Taşıtlar
8 457.238 537.856
Mobilya ve Demirbaşlar
8 1.288.659 1.295.571
Özel Maliyetler
8 47.619 49.048
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 506.411 433.616
Kullanım Hakkı Varlıkları
110.412 138.016
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 4.020.837 3.635.576
Diğer Haklar
9 2.632.162 2.736.876
Markalar
9 5.090 5.233
Lisanslar
9 56.642 42.480
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
9 1.326.943 850.987
Peşin Ödenmiş Giderler
79.797 34.048
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
79.797 34.048
Diğer Duran Varlıklar
255.918 219.800
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
255.918 219.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.987.372 107.935.832
TOPLAM VARLIKLAR
144.072.960 143.885.624
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 9.002.051 4.538.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 9.002.051 4.538.949
Banka Kredileri
15 8.935.256 4.512.392
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 66.795 26.557
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 15.736.495 19.729.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 15.736.495 19.729.264
Banka Kredileri
15 15.624.953 19.596.182
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 111.542 133.082
Ticari Borçlar
5 6.935.389 9.914.717
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 16.565 25.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.918.824 9.889.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.669.101 1.300.338
Diğer Borçlar
6 257.659 548.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 257.659 548.084
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.868.528 5.528.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.868.528 5.528.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 448.687 573.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 448.687 573.137
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
104.959 184.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
104.959 184.017
ARA TOPLAM
40.022.869 42.317.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.022.869 42.317.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 17.514.556 12.890.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 17.514.556 12.890.109
Banka Kredileri
15 17.514.556 12.866.632
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 23.477
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
103.987 108.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
103.987 108.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 8.942.876 9.013.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 8.942.876 9.013.806
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.869.051 6.109.255
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.430.470 28.121.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.453.339 70.438.434
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.303.556 69.946.049
Ödenmiş Sermaye
8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
158.302 158.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
227.652 229.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
77.864.968 77.564.633
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77.864.968 77.564.633
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
81.068.367 81.074.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.203.399 -3.509.789
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.518 29.552
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13.518 29.552
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13.518 29.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.093.428 956.080
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
989.804 852.256
Yasal Yedekler
103.624 103.824
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.524.119 -14.622.880
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -1.954.193 -2.793.165
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.316.065 3.501.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.619.621 73.447.190
TOPLAM KAYNAKLAR
144.072.960 143.885.624
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060
Transferler
185.048 -185.048
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
417.499 1.885 -1.865.486 -1.446.102 -164.073 -1.610.175
Dönem Karı (Zararı)
-1.865.486 -1.865.486 -122.659 -1.988.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
417.499 1.885 419.384 -41.414 377.970
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -1.845.879 16.487 104.423 852.256 -14.709.960 -1.865.486 31.910.645 2.583.240 34.493.885
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190
Transferler
-2.793.165 2.793.165
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
304.562 -16.034 -1.954.193 -1.665.665 -202.244 -1.867.909
Dönem Karı (Zararı)
-1.954.193 -1.954.193 -227.735 -2.181.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
304.562 -16.034 288.528 25.491 314.019
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
137.548 161.175 298.723 298.723
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-473 -1.402 -6.055 1.828 -200 -291.976 -298.278 17.168 -281.110
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
22.727 22.727 22.727
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 158.302 227.652 81.068.367 -3.203.399 13.518 103.624 989.804 -17.524.119 -1.954.193 68.303.556 3.316.065 71.619.621
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.181.928 -1.988.145
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
330.053 376.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
412.566 482.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-82.513 -106.075
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-82.513 -106.075
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.034 1.885
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.967 1.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-16.967 1.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
933 -110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
933 -110
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
314.019 377.969
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.867.909 -1.610.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.491 -164.074
Ana Ortaklık Payları
-1.893.400 -1.446.102
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850325
BIST