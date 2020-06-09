***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 11.608.046 13.091.416Satışların Maliyeti11 -9.993.814 -11.259.233TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.614.232 1.832.183BRÜT KAR (ZARAR)1.614.232 1.832.183Genel Yönetim Giderleri-1.738.072 -1.646.564Pazarlama Giderleri-635.823 -493.666Araştırma ve Geliştirme Giderleri-179.587 -175.043Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.086.942 615.165Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.297.393 -753.222ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.149.701 -621.147Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler509.668 11.523FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-640.033 -609.624Finansman Gelirleri12 172.930 175.061Finansman Giderleri13 -2.036.609 -2.065.598SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.503.712 -2.500.161Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri321.784 512.016Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri321.784 512.016SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.181.928 -1.988.145DÖNEM KARI (ZARARI)-2.181.928 -1.988.145Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-227.735 -122.659Ana Ortaklık Payları14 -1.954.193 -1.865.486Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.338.943 -2.881.344Dönem Karı (Zararı)-2.181.928 -1.988.145Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.181.928 -1.988.145Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.141.582 2.434.801Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 694.165 324.650Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 18.231Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 0 18.231Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler228.727 833.178Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 217.186 883.152Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.541 -49.974Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.758.584 1.584.137Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.868 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.760.452 1.584.137Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-17.473 186.621Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-321.784 -512.016Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-90.379 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-110.258 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.298.597 -3.328.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 3.863.456 628.351İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.665.948 151.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 2.197.508 476.516Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.832 86.083İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -64.832 86.083Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 87.856 -2.066.367Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.343.174 -437.794Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -4.117.189 -363.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -1.116.273 30.646İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -3.000.916 -394.642Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 368.763 333.277Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -290.425 -162.731İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -290.425 -162.731Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)185.235 -1.194.599İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.713 -150.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11.713 -150.224Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.338.943 -2.881.344YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-656.925 -642.116Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.017 25.140Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-9 50.017 25.140Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -730.823 -667.256Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -236.016 -226.867Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -494.807 -440.389Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23.881 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.265.319 5.514.451Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 17.523.032 13.904.387Kredilerden Nakit Girişleri15 17.523.032 13.904.387Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -12.544.492 -6.815.363Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -12.544.492 -6.815.363Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları38.337 10.196Ödenen Faiz-1.753.426 -1.584.137Alınan Faiz1.868 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -632YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-730.549 1.990.991Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi73.508 45.439NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-657.041 2.036.430DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.818.078 1.454.821DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.161.037 3.491.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.161.037 2.818.078Ticari Alacaklar5 10.154.105 12.744.776İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.258.368 1.816.790İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 8.895.737 10.927.986Diğer Alacaklar241.168 176.827İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 241.168 176.827Stoklar7 16.753.280 16.841.136Peşin Ödenmiş Giderler6.509.518 3.041.303İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 1.903.750 627.783İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.605.768 2.413.520Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar280 117Diğer Dönen Varlıklar266.200 327.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar266.200 327.555ARA TOPLAM36.085.588 35.949.792TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.085.588 35.949.792DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar15.904 32.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar15.904 32.871Diğer Alacaklar6 656 656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 656 656Maddi Duran Varlıklar8 103.503.848 103.874.865Arazi ve Arsalar8 64.353.000 64.353.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8 2.074.461 2.109.621Binalar8 14.342.177 14.432.379Tesis, Makine ve Cihazlar8 20.434.283 20.663.774Taşıtlar8 457.238 537.856Mobilya ve Demirbaşlar8 1.288.659 1.295.571Özel Maliyetler8 47.619 49.048Yapılmakta Olan Yatırımlar8 506.411 433.616Kullanım Hakkı Varlıkları110.412 138.016Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 4.020.837 3.635.576Diğer Haklar9 2.632.162 2.736.876Markalar9 5.090 5.233Lisanslar9 56.642 42.480Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri9 1.326.943 850.987Peşin Ödenmiş Giderler79.797 34.048İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler79.797 34.048Diğer Duran Varlıklar255.918 219.800İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar255.918 219.800TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.987.372 107.935.832TOPLAM VARLIKLAR144.072.960 143.885.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 9.002.051 4.538.949İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 9.002.051 4.538.949Banka Kredileri15 8.935.256 4.512.392Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar15 66.795 26.557Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 15.736.495 19.729.264İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 15.736.495 19.729.264Banka Kredileri15 15.624.953 19.596.182Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 111.542 133.082Ticari Borçlar5 6.935.389 9.914.717İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 16.565 25.312İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 6.918.824 9.889.405Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 1.669.101 1.300.338Diğer Borçlar6 257.659 548.084İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 257.659 548.084Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.868.528 5.528.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.868.528 5.528.533Kısa Vadeli Karşılıklar10 448.687 573.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 448.687 573.137Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler104.959 184.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler104.959 184.017ARA TOPLAM40.022.869 42.317.039TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.022.869 42.317.039UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 17.514.556 12.890.109İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 17.514.556 12.890.109Banka Kredileri15 17.514.556 12.866.632Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 23.477Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)103.987 108.225İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)103.987 108.225Uzun Vadeli Karşılıklar10 8.942.876 9.013.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 8.942.876 9.013.806Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.869.051 6.109.255TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.430.470 28.121.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER72.453.339 70.438.434ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar68.303.556 69.946.049Ödenmiş Sermaye8.424.000 8.424.000Sermaye Düzeltme Farkları158.302 158.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)227.652 229.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)77.864.968 77.564.633Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)77.864.968 77.564.633Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)81.068.367 81.074.422Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.203.399 -3.509.789Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.518 29.552Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13.518 29.552Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)13.518 29.552Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.093.428 956.080Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı989.804 852.256Yasal Yedekler103.624 103.824Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.524.119 -14.622.880Net Dönem Karı veya Zararı14 -1.954.193 -2.793.165Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.316.065 3.501.141TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.619.621 73.447.190TOPLAM KAYNAKLAR144.072.960 143.885.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060Transferler185.048 -185.048Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)417.499 1.885 -1.865.486 -1.446.102 -164.073 -1.610.175Dönem Karı (Zararı)-1.865.486 -1.865.486 -122.659 -1.988.145Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)417.499 1.885 419.384 -41.414 377.970Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -1.845.879 16.487 104.423 852.256 -14.709.960 -1.865.486 31.910.645 2.583.240 34.493.885Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190Transferler-2.793.165 2.793.165Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)304.562 -16.034 -1.954.193 -1.665.665 -202.244 -1.867.909Dönem Karı (Zararı)-1.954.193 -1.954.193 -227.735 -2.181.928Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)304.562 -16.034 288.528 25.491 314.019Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması137.548 161.175 298.723 298.723Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-473 -1.402 -6.055 1.828 -200 -291.976 -298.278 17.168 -281.110Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)22.727 22.727 22.727Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 158.302 227.652 81.068.367 -3.203.399 13.518 103.624 989.804 -17.524.119 -1.954.193 68.303.556 3.316.065 71.619.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.181.928 -1.988.145DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar330.053 376.084Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)412.566 482.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-82.513 -106.075Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-82.513 -106.075Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-16.034 1.885Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.967 1.995Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-16.967 1.995Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler933 -110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi933 -110DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)314.019 377.969TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.867.909 -1.610.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar25.491 -164.074Ana Ortaklık Payları-1.893.400 -1.446.102http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850325BIST