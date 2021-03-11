***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 81.534.003 65.477.818Satışların Maliyeti21 -70.227.175 -50.579.135TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.306.828 14.898.683BRÜT KAR (ZARAR)11.306.828 14.898.683Genel Yönetim Giderleri22 -7.859.457 -7.640.726Pazarlama Giderleri22 -3.471.895 -2.348.413Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -727.396 -560.284Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.193.312 1.662.825Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -4.992.635 -2.885.563ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24 -166.667FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.518.324 3.208.869Finansman Gelirleri25 1.226.280 904.731Finansman Giderleri26 -9.314.277 -8.166.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.430.327 -4.053.253Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 1.548.376 1.177.835Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -119.160Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.667.536 1.177.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.978.703 -2.875.418DÖNEM KARI (ZARARI)2.978.703 -2.875.418Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar153.266 -82.253Ana Ortaklık Payları26 2.825.437 -2.793.165Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-423.246 5.648.737Dönem Karı (Zararı)2.978.703 -2.875.418Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.978.703 -2.875.418Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler220.163 8.362.332Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 2.937.946 1.511.722Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-285.706 163.450Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 70.120Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -285.706 -3.217Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 96.547Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.948.380 1.156.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.244.697 1.145.811Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler703.683 10.605Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.912.815 6.891.850Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -88.524 -780Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 7.001.339 6.892.630Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler588.271 125.541Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -1.548.376 kların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.567Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-41.567Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-9.939.476Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-110.258İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.622.112 161.823Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.992.202 -4.047.076İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 2.100.628 -3.210.291İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -4.092.830 -836.785Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.087 98.923İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -24.050İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)43.137 98.923Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -2.057.727 -1.779.734Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -907.446 -653.044Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.846.197 4.178.068İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -1.085.234 1.967.499İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 2.931.431 2.210.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 447.536 -48.110Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 65.885 201.646İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 65.885 201.646Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -964.917 1.309.763İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-78.525 901.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-183.368 901.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)104.843Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-423.246 5.648.737YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7.842.289 -2.936.127Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri10.408.887Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri20.120Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.017 77.387Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-13 50.017 77.387Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-13 -2.621.954 -3.033.634Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-13 -488.020 -1.091.565Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11-13 -2.133.934 -1.942.069Alınan Faiz5.339FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI604.599 -1.401.995Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28 69.766.883 45.877.831Kredilerden Nakit Girişleri28 69.766.883 45.877.831Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -62.474.833 -40.522.276Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları28 -62.474.833 -40.522.276Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları205.833 101.409Ödenen Faiz-6.976.469 -6.859.739Alınan Faiz83.185 780YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.023.642 1.310.615Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-336.860 52.642NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.686.782 1.363.257DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.818.078 1.454.821DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.504.860 2.818.078Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.504.860 2.818.078Ticari Alacaklar5 15.584.850 12.744.776İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 823.688 1.816.790İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 14.761.162 10.927.986Diğer Alacaklar157.740 176.827İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 24.050 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 133.690 176.827Stoklar7 19.184.569 16.841.136Peşin Ödenmiş Giderler8 3.741.263 3.041.303İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3-8 0 627.783İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 3.741.263 2.413.520Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 219.847 117Diğer Dönen Varlıklar18 482.247 327.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 482.247 327.555ARA TOPLAM49.875.376 35.949.792TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR49.875.376 35.949.792DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar28 31.233 32.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar28 31.233 32.871Diğer Alacaklar6 656 656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 656 656Maddi Duran Varlıklar11 102.068.331 103.874.865Arazi ve Arsalar11 64.353.000 64.353.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11 1.968.980 2.109.621Binalar11 14.071.570 14.432.379Tesis, Makine ve Cihazlar11 19.997.392 20.663.774Taşıtlar11 379.235 537.856Mobilya ve Demirbaşlar11 1.235.482 1.295.571Özel Maliyetler11 43.332 49.048Yapılmakta Olan Yatırımlar11 19.340 433.616Kullanım Hakkı Varlıkları12 118.831 138.016Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 5.216.923 3.635.576Diğer Haklar13 4.358.462 2.736.876Markalar13 8.062 5.233Lisanslar13 69.093 42.480Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 781.306 850.987Peşin Ödenmiş Giderler8 39.720 34.048İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 39.720 34.048Diğer Duran Varlıklar0 219.800İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 219.800TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.475.694 107.935.832TOPLAM VARLIKLAR157.351.070 143.885.624KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28 9.142.878 4.538.949İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28 9.142.878 4.538.949Banka Kredileri28 9.133.304 4.512.392Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar28 9.574 26.557Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18.063.757 19.729.264İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları28 18.063.757 19.729.264Banka Kredileri28 17.993.451 19.596.182Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 70.306 133.082Ticari Borçlar5 12.748.539 9.914.717İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 47.604 25.312İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 12.700.935 9.889.405Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.747.874 1.300.338Diğer Borçlar6 613.969 548.084İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 613.969 548.084Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 4.555.829 5.528.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 4.555.829 5.528.533Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü119.160Kısa Vadeli Karşılıklar16 865.970 573.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 865.970 573.137Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 887.700 184.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 887.700 184.017ARA TOPLAM48.745.676 42.317.039TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.745.676 42.317.039UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28 17.213.065 12.890.109İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28 17.213.065 12.890.109Banka Kredileri28 17.154.471 12.866.632Kiralama İşlemlerinden Borçlar28 58.594 23.477Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 91.274 108.225İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 91.274 108.225Uzun Vadeli Karşılıklar16 13.819.964 9.013.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 13.819.964 9.013.806Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 3.670.778 6.109.255TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.795.081 28.121.395TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER83.540.757 70.438.434ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.003.743 69.946.049Ödenmiş Sermaye19 8.424.000 8.424.000Sermaye Düzeltme Farkları19 151.363 158.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 207.091 229.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 74.531.808 77.564.633Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 74.531.808 77.564.633Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 80.979.552 81.074.422Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -6.447.744 -3.509.789Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 27.996 29.552Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)19 27.996 29.552Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)19 27.996 29.552Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.090.496 956.080Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı19 989.804 852.256Yasal Yedekler19 100.692 103.824Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -17.254.448 -14.622.880Net Dönem Karı veya Zararı27 2.825.437 -2.793.165Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.806.570 3.501.141TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.810.313 73.447.190TOPLAM KAYNAKLAR157.351.070 143.885.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060Transferler185.048 -185.048Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.537.743 -1.250.114 14.950 -2.793.165 36.509.414 712.880 37.222.294Dönem Karı (Zararı)-2.793.165 -2.793.165 -82.253 -2.875.418Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)40.537.743 -1.250.114 14.950 39.302.579 795.133 40.097.712Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması120.835 120.835 120.835Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.417 -4.198 -4.681 3.703 -599 -33.755 -40.948 40.948 0Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190Transferler137.548 -2.930.713 2.793.165 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.966.614 -1.556 2.825.437 -142.733 36.445 -106.288Dönem Karı (Zararı)2.825.437 2.825.437 153.266 2.978.703Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.966.614 -1.556 -2.968.170 -116.821 -3.084.991Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması289.009 289.009 268.984 557.993Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-7.412 -21.963 -94.870 28.659 -3.132 10.136 -88.582 -88.582Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -6.447.744 27.996 100.692 989.804 -17.254.448 2.825.437 70.003.743 3.806.570 73.810.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.978.703 -2.875.418DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.083.435 40.082.762Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.083.435 40.082.762Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.530.909Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi47.984.713Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-3.854.294 -1.713.803Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi770.859 342.761Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.556 14.950Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.638 15.820Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-1.638 15.820Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler82 -870Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi82 -870DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.084.991 40.097.712TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-106.288 37.222.294Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-116.821 795.133Ana Ortaklık Payları10.533 36.427.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917505BIST