***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.03.2021 19:34
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 81.534.003 65.477.818
Satışların Maliyeti
21 -70.227.175 -50.579.135
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.306.828 14.898.683
BRÜT KAR (ZARAR)
11.306.828 14.898.683
Genel Yönetim Giderleri
22 -7.859.457 -7.640.726
Pazarlama Giderleri
22 -3.471.895 -2.348.413
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -727.396 -560.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.193.312 1.662.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.992.635 -2.885.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24 -166.667
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.518.324 3.208.869
Finansman Gelirleri
25 1.226.280 904.731
Finansman Giderleri
26 -9.314.277 -8.166.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.430.327 -4.053.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 1.548.376 1.177.835
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -119.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.667.536 1.177.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.978.703 -2.875.418
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.978.703 -2.875.418
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
153.266 -82.253
Ana Ortaklık Payları
26 2.825.437 -2.793.165
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-423.246 5.648.737
Dönem Karı (Zararı)
2.978.703 -2.875.418
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.978.703 -2.875.418
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
220.163 8.362.332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 2.937.946 1.511.722
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-285.706 163.450
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 70.120
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -285.706 -3.217
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 96.547
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.948.380 1.156.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.244.697 1.145.811
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
703.683 10.605
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.912.815 6.891.850
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -88.524 -780
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 7.001.339 6.892.630
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
588.271 125.541
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.548.376 kların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.567
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.567
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.939.476
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-110.258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.622.112 161.823
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.992.202 -4.047.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.100.628 -3.210.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -4.092.830 -836.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.087 98.923
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -24.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.137 98.923
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.057.727 -1.779.734
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -907.446 -653.044
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.846.197 4.178.068
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -1.085.234 1.967.499
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.931.431 2.210.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 447.536 -48.110
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 65.885 201.646
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 65.885 201.646
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -964.917 1.309.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.525 901.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-183.368 901.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
104.843
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-423.246 5.648.737
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.842.289 -2.936.127
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
10.408.887
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
20.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.017 77.387
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-13 50.017 77.387
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-13 -2.621.954 -3.033.634
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-13 -488.020 -1.091.565
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-13 -2.133.934 -1.942.069
Alınan Faiz
5.339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
604.599 -1.401.995
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 69.766.883 45.877.831
Kredilerden Nakit Girişleri
28 69.766.883 45.877.831
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -62.474.833 -40.522.276
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -62.474.833 -40.522.276
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
205.833 101.409
Ödenen Faiz
-6.976.469 -6.859.739
Alınan Faiz
83.185 780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.023.642 1.310.615
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-336.860 52.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.686.782 1.363.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.818.078 1.454.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.504.860 2.818.078
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.504.860 2.818.078
Ticari Alacaklar
5 15.584.850 12.744.776
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 823.688 1.816.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.761.162 10.927.986
Diğer Alacaklar
157.740 176.827
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 24.050 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 133.690 176.827
Stoklar
7 19.184.569 16.841.136
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.741.263 3.041.303
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 0 627.783
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.741.263 2.413.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 219.847 117
Diğer Dönen Varlıklar
18 482.247 327.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 482.247 327.555
ARA TOPLAM
49.875.376 35.949.792
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.875.376 35.949.792
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
28 31.233 32.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
28 31.233 32.871
Diğer Alacaklar
6 656 656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 656 656
Maddi Duran Varlıklar
11 102.068.331 103.874.865
Arazi ve Arsalar
11 64.353.000 64.353.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.968.980 2.109.621
Binalar
11 14.071.570 14.432.379
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 19.997.392 20.663.774
Taşıtlar
11 379.235 537.856
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.235.482 1.295.571
Özel Maliyetler
11 43.332 49.048
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 19.340 433.616
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 118.831 138.016
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.216.923 3.635.576
Diğer Haklar
13 4.358.462 2.736.876
Markalar
13 8.062 5.233
Lisanslar
13 69.093 42.480
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 781.306 850.987
Peşin Ödenmiş Giderler
8 39.720 34.048
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 39.720 34.048
Diğer Duran Varlıklar
0 219.800
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 219.800
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.475.694 107.935.832
TOPLAM VARLIKLAR
157.351.070 143.885.624
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 9.142.878 4.538.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 9.142.878 4.538.949
Banka Kredileri
28 9.133.304 4.512.392
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 9.574 26.557
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.063.757 19.729.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 18.063.757 19.729.264
Banka Kredileri
28 17.993.451 19.596.182
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 70.306 133.082
Ticari Borçlar
5 12.748.539 9.914.717
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 47.604 25.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 12.700.935 9.889.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.747.874 1.300.338
Diğer Borçlar
6 613.969 548.084
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 613.969 548.084
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 4.555.829 5.528.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 4.555.829 5.528.533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
119.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 865.970 573.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 865.970 573.137
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 887.700 184.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 887.700 184.017
ARA TOPLAM
48.745.676 42.317.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.745.676 42.317.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 17.213.065 12.890.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 17.213.065 12.890.109
Banka Kredileri
28 17.154.471 12.866.632
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 58.594 23.477
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 91.274 108.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 91.274 108.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 13.819.964 9.013.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 13.819.964 9.013.806
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 3.670.778 6.109.255
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.795.081 28.121.395
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
83.540.757 70.438.434
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.003.743 69.946.049
Ödenmiş Sermaye
19 8.424.000 8.424.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 151.363 158.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 207.091 229.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 74.531.808 77.564.633
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 74.531.808 77.564.633
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 80.979.552 81.074.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -6.447.744 -3.509.789
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 27.996 29.552
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 27.996 29.552
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 27.996 29.552
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.090.496 956.080
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
19 989.804 852.256
Yasal Yedekler
19 100.692 103.824
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -17.254.448 -14.622.880
Net Dönem Karı veya Zararı
27 2.825.437 -2.793.165
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.806.570 3.501.141
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.810.313 73.447.190
TOPLAM KAYNAKLAR
157.351.070 143.885.624
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060
Transferler
185.048 -185.048
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
40.537.743 -1.250.114 14.950 -2.793.165 36.509.414 712.880 37.222.294
Dönem Karı (Zararı)
-2.793.165 -2.793.165 -82.253 -2.875.418
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.537.743 -1.250.114 14.950 39.302.579 795.133 40.097.712
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
120.835 120.835 120.835
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.417 -4.198 -4.681 3.703 -599 -33.755 -40.948 40.948 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
8.424.000 158.775 229.054 81.074.422 -3.509.789 29.552 103.824 852.256 -14.622.880 -2.793.165 69.946.049 3.501.141 73.447.190
Transferler
137.548 -2.930.713 2.793.165 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.966.614 -1.556 2.825.437 -142.733 36.445 -106.288
Dönem Karı (Zararı)
2.825.437 2.825.437 153.266 2.978.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.966.614 -1.556 -2.968.170 -116.821 -3.084.991
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
289.009 289.009 268.984 557.993
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-7.412 -21.963 -94.870 28.659 -3.132 10.136 -88.582 -88.582
Dönem Sonu Bakiyeler
8.424.000 151.363 207.091 80.979.552 -6.447.744 27.996 100.692 989.804 -17.254.448 2.825.437 70.003.743 3.806.570 73.810.313
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.978.703 -2.875.418
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.083.435 40.082.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.083.435 40.082.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.530.909
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
47.984.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-3.854.294 -1.713.803
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
770.859 342.761
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.556 14.950
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.638 15.820
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-1.638 15.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
82 -870
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
82 -870
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.084.991 40.097.712
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-106.288 37.222.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-116.821 795.133
Ana Ortaklık Payları
10.533 36.427.161
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917505
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