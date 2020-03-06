***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.03.2020 16:34
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824931
BIST
17:17109.310
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.505,07
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:176,0973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0163
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:176,9147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0456
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:17330,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,98
|Açılış
|: 330,98
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.686.117
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.468.367
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,19
|180.063.636
|% 11,93
|
|ARMDA
|21,22
|1.181.366
|% 9,38
|
|UTPYA
|5,18
|18.974.870
|% 6,80
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DOCO
|465,40
|2.113.148
|% -9,63
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DGATE
|8,42
|28.603.095
|% -7,17
|
|DIRIT
|0,69
|41.543
|% -6,76
|
|THYAO
|11,18
|1.005.857.618
|% -4,53
|
|YKBNK
|2,43
|296.582.093
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|245.341.315
|% -3,27
|
|PETKM
|3,54
|239.118.140
|% -4,07
|
|PGSUS
|48,30
|202.811.800
|% -3,40
|
|YKBNK
|2,43
|296.582.093
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|245.341.315
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,44
|127.742.595
|% -2,04
|
|THYAO
|11,18
|1.005.857.618
|% -4,53
|
|PETKM
|3,54
|239.118.140
|% -4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9213
|7,9610
|% 0,25
|
|Frank
|6,5155
|6,5547
|% 1,23
|
|Riyal
|1,6220
|1,6301
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|9,41
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,69
|
|Yarım
|1.049
|1.077
|13,39
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|-1,87
|