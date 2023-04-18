***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.04.2023 17:25
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139771
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.012
18:0519,4027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
18:0521,3023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1105
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
18:051.251,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.251,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
|
|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
|
|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3986
|19,4027
|% 0,06
|
|Euro
|21,2749
|21,3023
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,0262
|24,1467
|% 0,50
|
|Frank
|21,5252
|21,6549
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1579
|5,1838
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|11,63
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|9,51
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.875
|9.057
|119,00
|
|Yarım
|4.334
|4.434
|65,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.224
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,74
|0,13
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|0,40
|