***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2020-31.08.2022 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi 03.03.2021 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşmede özetle ,1. Zam:a) 01.09.2020 tarihinde işyerinde çalışan işçilerin 31.08.2020 tarihindeki saat ücretlerine 01.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 01.09.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında işe giren işçilerin saat ücretlerine ise işe giriş tarihi itibariyle 01.01.2021 tarihi ile Sözleşmenin imzası tarihi arasında işe giren işçilerin saat ücretlerine ise emsal işçiyi geçmemek üzere işe giriş tarihi itibariyle %12 oranında ücret zammı yapılır.b) 01.09.2020 tarihinde işyerinde çalışan Sendika üyesi işçilerin 31.08.2020 tarihindeki saat ücretlerine 01.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere a bendi uygulandıktan sonra 01.09.2020 ile 31.12.2020 tarihi arasında işe giren Sendika üyesi işçilerin saat ücretlerine işe giriş tarihi itibariyle a bendi uygulandıktan sonra 01.01.2021 tarihi ile Sözleşmenin imzası tarihi arasında işe giren işçilerin saat ücretlerine ise emsal işçiyi geçmemek üzere işe giriş tarihi itibariyle a bendi uygulandıktan sonra 1,50 TL eklenir.2. Zam:1 Mart 2021 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 28 Şubat 2021 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Mart 2021 tarihinde, 01.09.2020 - 28.02.2021 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılır.3. Zam:1 Eylül 2021 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Ağustos 2021 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.09.2021 tarihinde, 01.03.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranına 2 puan ilave ile elde edilecek oranda ücret zammı yapılır.4. Zam:1 Mart 2022 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 28 Şubat 2022 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 1 Mart 2022 tarihinde, 01.09.2021 - 28.02.2022 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı yapılır. şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914866BIST