***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERGÜN OKTAY OKUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 01.09.2020 İcrada Görevli Değil Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı -Tepe Emlak A.Ş. YK. Üyeliği- Ankara Teknoloji AŞ YK. Üyeliği-Turktıpsan A.Ş. YK Üyeliği Bağımsız Üye DeğilCANAN ZİHNİOĞLU Kadın Murahhas Üye İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Burçelik Vana San.A.Ş.deYönetim Kurulu Başkan Vekili,Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği . Kömürcüoğlu İnş.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği.Burçelik Dış Ticaret A.Ş.'de Şirket Müdürü. Bağımsız Üye DeğilRENAN KÖMÜRCÜOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Burçelik Vana San.A.Ş. 'de Murahhas Aza .Kömürcüoğlu İnş.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı.Burçelik Dış Ticaret A.Ş.'de Müdürler Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyeliğiAYŞE ALEV ATAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET FUAT BEYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.05.2021 İcrada Görevli Değil - Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği,İstanbul Bilgi Üniversitesi - Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Bankacılık ve Finans Bölümü, Profesör Evet 0 0 Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanlığı,Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeliğiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerŞAFAK ÇAPAR GENEL MÜDÜR MühendisFARUK KÖROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939041BIST