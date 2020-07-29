***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.07.2020 09:12
***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURCE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kömürcüoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862936
BIST
11:571.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:576,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9627
En Düşük
6,9132
11:578,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0639
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2011
En Düşük
8,1145
11:57438,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,35
|Açılış
|: 438,21
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,64
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|22.929.198
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|12.438.442
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.606.705
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.383.854
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.506.086
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|MERIT
|29,98
|39.484
|% -5,31
|
|POLTK
|157,40
|447.646
|% -5,01
|
|EKGYO
|2,22
|667.149.633
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,48
|168.233.651
|% -0,67
|
|GOZDE
|5,94
|151.822.812
|% 8,59
|
|ODAS
|2,53
|149.190.119
|% 0,40
|
|TKFEN
|15,14
|144.913.640
|% -2,89
|
|IHLGM
|1,68
|131.236.907
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|149.190.119
|% 0,40
|
|ADESE
|2,14
|100.634.545
|% 2,88
|
|HLGYO
|2,32
|34.030.935
|% -1,69
|
|OYAKC
|8,28
|60.998.684
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9946
|9,0397
|% 0,65
|
|Frank
|7,5721
|7,6177
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,66
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.958
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
|
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