***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.07.2023 08:58
***BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BURCE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Soner Özbey tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174784
BIST
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10:386.648
En Düşük
|Değişim
|: -0,70%
|| -46,84
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
10:3826,9583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0741
En Düşük
26,8590
10:3829,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1400
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
10:381.699,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.699,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler10:38
|OYAYO
|37,26
|8.002.069
|% 9,98
|
|EDIP
|25,22
|35.042.181
|% 9,94
|
|TSPOR
|6,24
|233.008.079
|% 9,86
|
|CELHA
|41,72
|16.710.375
|% 8,08
|
|CUSAN
|20,58
|46.670.498
|% 6,63
|
|EUYO
|11,97
|2.311.407
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|106.367.687
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|187.500.616
|% -9,96
|
|VKFYO
|27,84
|1.606.507
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,84
|178.924
|% -9,89
|
|THYAO
|220,60
|1.512.524.576
|% -0,54
|
|ASTOR
|104,60
|1.252.963.298
|% -1,97
|
|AKBNK
|25,42
|1.248.909.612
|% 2,50
|
|YKBNK
|13,12
|956.953.152
|% 2,66
|
|KRDMD
|22,68
|901.700.941
|% -0,79
|
|YKBNK
|13,12
|956.953.152
|% 2,66
|
|SKBNK
|3,02
|188.691.640
|% 2,03
|
|ODAS
|10,13
|629.580.199
|% -4,34
|
|AKBNK
|25,42
|1.248.909.612
|% 2,50
|
|IEYHO
|2,06
|96.227.823
|% 6,19
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9515
|26,9583
|% 0,06
|
|Euro
|29,8654
|29,8870
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,5562
|34,7295
|% 0,19
|
|Frank
|30,9353
|31,1217
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1646
|7,2006
|% -0,12
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|4,05
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.052
|11.178
|24,00
|
|Yarım
|5.526
|5.615
|12,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.807
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|21,24
|21,26
|0,12
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|0,00
|