***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 17:21
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817671
BIST
17:25121.652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -632,05
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.483
17:256,0272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0394
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0292
En Düşük
5,9771
17:256,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6158
En Düşük
6,5576
17:25302,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,16
|Açılış
|: 302,76
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,88
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.485.653
|% 19,97
|
|ARENA
|13,03
|55.588.872
|% 18,35
|
|BUCIM
|7,76
|50.234.767
|% 15,30
|
|AYCES
|11,59
|6.024.006
|% 14,98
|
|LINK
|33,88
|33.111.263
|% 14,77
|
|DOKTA
|54,45
|73.408.565
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,09
|1.466.347
|% -7,76
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|GYHOL
|28,88
|17.993.701
|% -4,87
|
|THYAO
|14,57
|891.876.753
|% -1,15
|
|GUSGR
|2,86
|641.917.824
|% 7,92
|
|KRDMD
|2,95
|436.759.028
|% 0,34
|
|SODA
|6,55
|364.615.764
|% 2,66
|
|GARAN
|12,09
|334.030.623
|% -1,47
|
|IHLGM
|1,25
|293.135.538
|% 5,93
|
|GUSGR
|2,86
|641.917.824
|% 7,92
|
|KRDMD
|2,95
|436.759.028
|% 0,34
|
|ODAS
|2,25
|262.342.967
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|327.019.245
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7271
|7,7659
|% 0,14
|
|Frank
|6,1151
|6,1519
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5934
|1,6013
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|5,95
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,00
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|B. Petrol
|54,59
|54,59
|-0,34
|
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