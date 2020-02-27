***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 10:37
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821936
BIST
11:19114.056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -1.115,69
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.892
11:196,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,1610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1680
En Düşük
6,1506
11:196,7490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0515
|Açılış
|: 6,7310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7490
En Düşük
6,6963
11:19326,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,33
|Açılış
|: 326,32
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|52,90
|16.646.387
|% 14,70
|
|HATEK
|10,91
|16.250.506
|% 12,13
|
|OYAYO
|3,29
|27.728.927
|% 11,90
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|ALGYO
|16,48
|55.784.705
|% -7,42
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,50
|19.501
|% -6,39
|
|ALCAR
|57,50
|2.513.431
|% -6,35
|
|BJKAS
|2,61
|5.220.175
|% -6,12
|
|THYAO
|12,90
|527.490.823
|% -2,57
|
|KRDMD
|2,87
|304.208.282
|% -1,37
|
|IHLGM
|1,36
|246.031.464
|% 2,26
|
|ASELS
|28,46
|217.064.107
|% -1,86
|
|BRSAN
|12,51
|94.751.514
|% -4,50
|
|IHLGM
|1,36
|246.031.464
|% 2,26
|
|KRDMD
|2,87
|304.208.282
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,54
|81.008.954
|% 1,32
|
|KARSN
|1,86
|93.200.310
|% -4,12
|
|IHLAS
|0,83
|35.277.652
|% -1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9358
|7,9756
|% 0,21
|
|Frank
|6,3091
|6,3471
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6374
|1,6456
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|13,02
|
|Altın Gr.
|326
|327
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|52,13
|52,13
|-0,68
|