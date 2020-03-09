***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 11:19
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825313
BIST
11:08105.516
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -4.084,82
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:086,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:086,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1115
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:08331,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,69
|Açılış
|: 331,38
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,85
|18.377.979
|% 8,76
|
|DEVA
|10,41
|71.943.236
|% 8,10
|
|EGSER
|4,77
|1.839.447
|% 7,43
|
|ARMDA
|23,38
|2.838.542
|% 4,84
|
|OYAYO
|6,61
|5.642.578
|% -14,93
|
|IZMDC
|9,15
|871.107
|% -10,73
|
|ARSAN
|4,47
|3.432.916
|% -10,24
|
|BURVA
|14,75
|59.234
|% -9,51
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|THYAO
|10,68
|295.011.904
|% -4,13
|
|ASELS
|28,58
|221.039.735
|% -4,22
|
|GARAN
|9,54
|107.928.679
|% -4,89
|
|PETKM
|3,43
|90.907.674
|% -3,11
|
|TUPRS
|92,25
|81.579.111
|% -2,64
|
|IHLGM
|1,31
|72.545.819
|% 0,77
|
|ODAS
|2,00
|77.356.778
|% -3,38
|
|EKGYO
|1,39
|48.612.281
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,31
|76.962.627
|% -4,94
|
|KARSN
|1,81
|54.257.826
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0549
|8,0953
|% 1,83
|
|Frank
|6,5943
|6,6340
|% 2,11
|
|Riyal
|1,6288
|1,6369
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|5,30
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,90
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|33,88
|33,88
|-11,39
|