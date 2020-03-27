***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:56
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832790
BIST
14:1690.279
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -1.248,21
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
14:166,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0528
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
14:167,1031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
14:16336,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,31
|Açılış
|: 336,82
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|232.598.427
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|160.403.701
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.493.076
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|2.577.072
|% 9,97
|
|RTALB
|5,76
|6.318.986
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.535.717
|% -9,77
|
|QNBFL
|117,30
|4.209.780
|% -9,00
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|ISYAT
|2,04
|8.043.519
|% -6,85
|
|THYAO
|9,25
|957.187.213
|% 0,00
|
|GARAN
|8,05
|486.630.531
|% 1,39
|
|ASELS
|23,62
|451.209.411
|% -2,64
|
|ECILC
|5,14
|342.435.390
|% 5,98
|
|PGSUS
|34,54
|232.598.427
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,88
|107.552.468
|% 4,76
|
|ODAS
|1,30
|145.578.809
|% -2,26
|
|THYAO
|9,25
|957.187.213
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,46
|47.107.854
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,92
|156.018.756
|% -1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8984
|7,9380
|% 1,50
|
|Frank
|6,6793
|6,7196
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7106
|1,7191
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.625
|-5,70
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,50
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|26,04
|26,04
|-0,30
|
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