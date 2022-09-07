***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 11:04
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060884
BIST
12:093.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -14,54
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:0918,2395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:0918,0684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:09999,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,90
|Açılış
|: 999,28
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,00
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:09
|ORGE
|12,98
|50.639.881
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|83.661.266
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|23.141.396
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.800.191
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,39
|7.868.716
|% -6,78
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,34
|35.291.696
|% -5,76
|
|ALKA
|66,65
|30.787.121
|% -5,53
|
|YKBNK
|8,05
|3.997.920.634
|% -2,78
|
|AKBNK
|15,20
|3.225.561.281
|% -2,38
|
|EKGYO
|4,77
|2.799.184.299
|% 5,76
|
|THYAO
|73,85
|2.583.789.253
|% 0,27
|
|ISCTR
|10,29
|1.801.472.469
|% -2,28
|
|EKGYO
|4,77
|2.799.184.299
|% 5,76
|
|YKBNK
|8,05
|3.997.920.634
|% -2,78
|
|AKBNK
|15,20
|3.225.561.281
|% -2,38
|
|ISCTR
|10,29
|1.801.472.469
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,74
|1.693.401.387
|% 6,55
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2317
|18,2395
|% 0,03
|
|Euro
|18,0588
|18,0684
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,9003
|21,0051
|% -0,16
|
|Frank
|18,4781
|18,5894
|% 0,21
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,07
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,73
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.771
|6.860
|20,00
|
|Yarım
|3.299
|3.349
|10,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.677
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|92,29
|92,29
|-0,54
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24PRKME
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 694, 295 adet işlem
-
12:23ISFIN
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 229, 494 adet işlem
-
12:22KRDMB
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 223 adet işlem
-
12:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HALKB, TCELL
-
12:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 52 kaybederek (% -0.55 ) 3, 009