***BURVA* *BURCE*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BURVA******BURCE*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BURCE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Halk Finansal Kiralama A.Ş. arasında 22.12.2021 tarihinide duyurmuş olduğumuz CNC makina alımına ilişkin 35 ay vadeli kira sözleşmesi KDV dahil 1.261.779,94 TL olarak gerçekleşmiştir.Söz konusu sözleşmeyi Ana Ortağımız Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. kefil sıfatı ile imzalamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız,Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990074BIST