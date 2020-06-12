***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.06.2020 15:16
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite tarafından yapılan öneri üzerine, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2020 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için "İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." ile 1 (bir) yıllık sözleşme yapılmasına ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850943
BIST
15:06109.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 316,88
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.630
En Düşük
107.833
15:066,8338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0056
|Açılış
|: 6,8410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
15:067,7284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
15:06381,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,03
|Açılış
|: 381,05
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|55.747.557
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.201.105
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.411.001
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,32
|726.572.898
|% 0,25
|
|GARAN
|8,13
|604.405.229
|% -0,37
|
|ECILC
|5,92
|515.276.266
|% 3,68
|
|EKGYO
|1,94
|469.933.390
|% 0,00
|
|PETKM
|3,97
|446.595.597
|% 1,02
|
|TSKB
|1,27
|307.502.372
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,94
|469.933.390
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,56
|321.024.479
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,72
|86.889.098
|% -1,37
|
|PETKM
|3,97
|446.595.597
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5950
|8,6381
|% -0,01
|
|Frank
|7,1928
|7,2361
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8150
|1,8241
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,56
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.490
|4,80
|
|Tam
|2.537
|2.559
|4,90
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,40
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,86
|38,86
|0,31
|
Seans Raporu
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