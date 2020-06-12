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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.06.2020 15:16
GÜNCEL HABERLER



***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite tarafından yapılan öneri üzerine, Türk Ticaret Kanunu ve  Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2020 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için "İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." ile 1 (bir) yıllık sözleşme yapılmasına ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850943


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Riyal 1,8150 1,8241 % -0,16  
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Altın Gr. 381 381 1,23  
Cumhuriyet 2.465 2.490 4,80  
Tam 2.537 2.559 4,90  
Yarım 1.238 1.249 2,40  
Çeyrek 619 625 1,20  
Gümüş.Ons 17,65 17,69 0,02  
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