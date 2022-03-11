***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.03.2022 11:31
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite tarafından yapılan öneri üzerine, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2022 yılı hesap döneminin bağımsız denetimi için "KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş." ile 1 (bir) yıllık sözleşme yapılmasına ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009451
BIST
11:432.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,48
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.053
En Düşük
2.043
11:4314,9658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1113
|Açılış
|: 14,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9803
En Düşük
14,8075
11:4316,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1123
|Açılış
|: 16,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
11:43958,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,79
|Açılış
|: 958,82
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
959,60
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler11:39
|GRSEL
|10,96
|14.091.020
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.615.421
|% 9,93
|
|MEPET
|2,25
|7.008.226
|% 7,14
|
|FORMT
|1,07
|55.533.295
|% 7,00
|
|ULUUN
|9,11
|87.199.530
|% 6,55
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|SKTAS
|2,99
|7.538.818
|% -4,17
|
|MPARK
|28,94
|20.723.487
|% -3,53
|
|KAPLM
|56,00
|95.984
|% -3,45
|
|KRDMD
|15,42
|1.684.764.704
|% 0,33
|
|THYAO
|26,30
|1.567.297.590
|% 2,18
|
|SISE
|13,61
|1.025.644.624
|% 3,42
|
|EREGL
|34,54
|543.772.233
|% -0,23
|
|KOZAL
|146,90
|497.857.566
|% 2,51
|
|ODAS
|1,55
|242.710.110
|% 2,65
|
|KRDMD
|15,42
|1.684.764.704
|% 0,33
|
|SISE
|13,61
|1.025.644.624
|% 3,42
|
|THYAO
|26,30
|1.567.297.590
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,12
|124.916.231
|% 0,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9593
|14,9704
|% 0,78
|
|Euro
|16,4350
|16,4596
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,4946
|19,5923
|% 0,78
|
|Frank
|16,0059
|16,1023
|% 0,84
|
|Riyal
|3,9764
|3,9964
|% 0,90
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|-4,96
|
|Altın Gr.
|957
|957
|5,40
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,89
|
Seans Raporu
11:39
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11:54FORMT
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11:52XU100
Endeks 2, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 10, 804.00 milyon TL de
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11:52ULUFA
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 922, 703 adet işlem
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11:51DOAS
Yüzde 5.50 oranında artışla 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 104, 114 adet işlem