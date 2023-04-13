***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2023 16:29
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KAVRAM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2023-31/12/2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11/04/2023
Tescil Tarihi
13/04/2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13/04/2023-10811
Açıklamalar
11 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız denetçi seçimi kabul edilmiş olup, ilgili Genel Kurul Kararı,13
Nisan 2023 tarih 10811 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137628
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0320
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,6157
En Düşük
19,2915
18:0521,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1970
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,6142
En Düşük
21,1879
18:051.268,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 16,79
|Açılış
|: 1.268,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.283,13
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3271
|19,3419
|% 0,19
|
|Euro
|21,3981
|21,4165
|% 0,90
|
|Sterlin
|24,1397
|24,2607
|% 0,41
|
|Frank
|21,7032
|21,8339
|% 1,12
|
|Riyal
|5,1386
|5,1643
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|26,25
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,86
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.705
|8.787
|112,00
|
|Yarım
|4.251
|4.300
|55,00
|
|Çeyrek
|2.126
|2.150
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,18
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-0,28
|