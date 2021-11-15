***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 8.782.830 27.342.470Satışların Maliyeti15 -6.276.893 -24.001.714TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.505.937 3.340.756BRÜT KAR (ZARAR)2.505.937 3.340.756Genel Yönetim Giderleri-1.877.253 -1.434.476Pazarlama Giderleri-797.161 -876.089Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 943.091 3.248.810Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -452.806 -686.734ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)321.808 3.592.267Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler48.596 41.567FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)370.404 3.633.834Finansman Gelirleri17 148.404 53.773Finansman Giderleri18 -1.286.624 -2.706.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-767.816 981.236Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri96.698 -241.614Dönem Vergi (Gideri) Geliri-210.315Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri96.698 -31.299SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-671.118 739.622DÖNEM KARI (ZARARI)-671.118 739.622Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-671.118 739.622Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.469.441 -11.880.425Dönem Karı (Zararı)19 -671.118 739.622Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19 -671.118 739.622Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.772.140 722.290Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 612.621 661.669Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-36.501Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-36.501Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler237.473 -28.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler280.272 -28.478Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-42.799Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.167.119 1.865.605Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-48.596Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 1.215.715 1.865.605Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.537 -1.866.254Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-96.698 241.614Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-113.411 -110.299Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.567Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-41.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.451.303 -13.342.337Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 2.063.751 -10.868.827İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 136.776 2.629.350İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.926.975 -13.498.177Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -67.745 -228.029İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -67.745 -228.029Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -3.798.621 -2.662.766Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 166.869 -443.254Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -432.303 416.820İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -20.311 32.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -411.992 384.156Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)48.342 66.579Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -41.520 -2.460İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -41.520 -2.460Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-367.583 451.089İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.493 -71.489Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-22.493 -71.489Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.350.281 -11.880.425Vergi İadeleri (Ödemeleri)-119.160YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-123.895 52.233Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri91.584Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 91.584Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-172.491 -39.351Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -132.703 -16.173Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -39.788 -23.178Alınan Faiz48.596FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.318 11.646.963Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20 8.878.481 20.286.562Kredilerden Nakit Girişleri20 8.878.481 20.286.562Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -7.773.965 -6.910.084Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -7.773.965 -6.910.084Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25.881 136.090Ödenen Faiz18 -1.215.715 -1.865.605YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.678.654 -181.229NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.678.654 -181.229DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.488.321 411.300DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 809.667 230.071Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 809.667 2.488.321Ticari Alacaklar3-5 2.930.423 4.943.998İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 686.912 823.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.243.511 4.120.310Diğer Alacaklar6 113.589 45.844İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 113.589 45.844Stoklar7 9.699.912 5.901.291Peşin Ödenmiş Giderler8 2.411.725 2.630.658İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.411.725 2.630.658Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.430 210.582Diğer Dönen Varlıklar238.182 7.537İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar238.182 7.537ARA TOPLAM16.205.928 16.228.231TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.205.928 16.228.231DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 3.091.332 3.470.766Tesis, Makine ve Cihazlar9 2.800.388 3.188.712Taşıtlar9 95.257 117.068Mobilya ve Demirbaşlar9 156.642 112.989Özel Maliyetler9 39.045 43.332Yapılmakta Olan Yatırımlar9 0 8.665Kullanım Hakkı Varlıkları10 122.781 207.346Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 91.892 68.023Diğer Haklar11 66.781 57.944Lisanslar11 25.111 10.079Peşin Ödenmiş Giderler8 91.965 5.731İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 91.965 5.731TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.397.970 3.751.866TOPLAM VARLIKLAR19.603.898 19.980.097KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 7.114.286 3.912.500İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar20 7.114.286 3.912.500Banka Kredileri20 7.110.000 3.910.000Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar20 4.286 2.500Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.763.862 3.201.582İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli 138.983 60.555Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 138.983 60.555Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.799İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.799ARA TOPLAM11.982.215 10.045.362TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.982.215 10.045.362UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 684.447 2.431.527İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 44.773 82.442Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 44.773 82.442İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20 639.674 2.349.085Banka Kredileri20 614.670 2.290.491Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 25.004 58.594Uzun Vadeli Karşılıklar1.101.225 865.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.101.225 865.943Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 165.522 269.911TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.951.194 3.567.381TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.933.409 13.612.743ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13 5.670.489 6.367.354Ödenmiş Sermaye13 7.347.672 7.347.672Sermaye Düzeltme Farkları13 173.775 173.775Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 514.929 514.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 1.331.164 1.356.911Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 1.331.164 1.356.911Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.224.256 2.224.256Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -893.092 -867.345Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 73.429 73.429Yasal Yedekler73.429 73.429Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -3.099.362 -3.355.735Net Dönem Karı veya Zararı19 -671.118 256.373TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.670.489 6.367.354TOPLAM KAYNAKLAR19.603.898 19.980.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391Transferler-148.157 148.157 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-72.670 739.622 666.952 666.952Dönem Karı (Zararı)739.622 739.622 739.622Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-72.670 -72.670 -72.670Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -744.605 73.429 -3.355.735 739.622 6.973.343 6.973.343Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354Transferler256.373 -256.373 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-25.747 -671.118 -696.865 -696.865Dönem Karı (Zararı)-671.118 -671.118 -671.118Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.747 -25.747 -25.747Dönem Sonu Bakiyeler7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -893.092 73.429 -3.099.362 -671.118 5.670.489 5.670.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-671.118 739.622DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-25.747 -72.670Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.747 -72.670Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.691 18.167Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-33.438 -90.837Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-25.747 -72.670TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-696.865 666.952Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-696.865 666.952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977848BIST