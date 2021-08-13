***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.08.2021 16:57
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
NİLÜFER
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/2.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/08/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.06.2021 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957992
BIST
16:481.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
16:488,5445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
16:4810,0694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
16:48484,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,14
|Açılış
|: 484,49
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
486,12
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler16:48
|VKING
|7,60
|4.391.518
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.638.159
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.042.538
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.145.403
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.070.596
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|13.987.541
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|EDATA
|15,86
|10.660.605
|% -5,88
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|KUYAS
|2,38
|6.125.653
|% -5,56
|
|GARAN
|9,29
|958.755.109
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,38
|823.833.419
|% 3,20
|
|SISE
|8,61
|677.324.267
|% 2,26
|
|TUPRS
|100,10
|575.635.016
|% 1,83
|
|THYAO
|12,43
|446.336.837
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,50
|310.087.120
|% -0,40
|
|GARAN
|9,29
|958.755.109
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,38
|823.833.419
|% 3,20
|
|SISE
|8,61
|677.324.267
|% 2,26
|
|TSKB
|1,32
|91.648.924
|% 1,54
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5428
|8,5445
|% 0,04
|
|Euro
|10,0646
|10,0694
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,7963
|11,8554
|% 0,31
|
|Frank
|9,2617
|9,3175
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2724
|2,2838
|% 0,08
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|15,24
|
|Altın Gr.
|484
|484
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|15,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|16,02
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|7,75
|
|Çeyrek
|777
|795
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,07
|
|B. Petrol
|71,12
|71,12
|-0,19
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, VKING, DARDL, PENTA, SKTAS, DENGE, IZFAS, GSDDE
-
17:02
GSDDE, AKSA, OZKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:02
MARKA, IDGYO, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:02
Bu seansda işlem gören 216 hisse senedinden 92 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 103 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
17:02IZFAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 052 adet işlem