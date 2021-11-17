***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2021 13:54
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
NİLÜFER VD.
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/3.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANI
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulacak , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Mali Tablo (Gelir Tablosu) ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978282
BIST
15:161.693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
15:1610,4491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1323
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5623
En Düşük
10,2960
15:1611,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1588
|Açılış
|: 11,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9543
En Düşük
11,6569
15:16626,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 12,33
|Açılış
|: 626,04
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler15:16
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.645.420
|% 9,97
|
|DITAS
|20,80
|34.340.650
|% 9,70
|
|BRMEN
|2,16
|101.738
|% 9,64
|
|BASGZ
|17,15
|320.857.556
|% 9,44
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|44,92
|71.153.258
|% -6,88
|
|TDGYO
|6,92
|39.922.365
|% -4,95
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|COSMO
|9,50
|120.695
|% -4,71
|
|PETKM
|7,61
|2.230.946.819
|% -4,04
|
|GARAN
|12,00
|1.826.883.142
|% -0,58
|
|SISE
|10,23
|1.278.861.642
|% 2,71
|
|KRDMD
|7,60
|932.390.663
|% 1,20
|
|THYAO
|17,84
|787.158.041
|% 1,02
|
|PETKM
|7,61
|2.230.946.819
|% -4,04
|
|ADESE
|1,07
|265.559.951
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,33
|768.343.797
|% -1,19
|
|EKGYO
|2,12
|420.471.473
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|268.083.503
|% 1,94
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4445
|10,4491
|% 1,28
|
|Euro
|11,8299
|11,8394
|% 1,36
|
|Sterlin
|14,0222
|14,0925
|% 1,57
|
|Frank
|11,1879
|11,2553
|% 1,34
|
|Riyal
|2,7767
|2,7906
|% 1,26
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|12,46
|
|Altın Gr.
|627
|627
|13,12
|
|Cumhuriyet
|4.152
|4.215
|82,00
|
|Tam
|4.134
|4.238
|85,00
|
|Yarım
|1.998
|2.050
|41,11
|
|Çeyrek
|1.002
|1.025
|20,56
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|0,21
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,47
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:30XU100
Endeks 1, 693 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 17, 458.00 milyon TL de
-
15:30DITAS
Yüzde 9.60 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 709, 713 adet işlem
-
15:29GENTS
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 042, 861 adet işlem
-
15:27NTHOL
Yüzde 4.23 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 100, 886 adet işlem
-
15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SISE, TUPRS