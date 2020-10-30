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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

30.10.2020 15:24
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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884933


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CUSAN 6,27 22.848.763 % 10,00  
CASA 36,30 1.488.917 % 10,00  
KONTR 16,19 225.047.164 % 9,99  
EGCEY 2,04 1.105.513 % 9,68  
OYAKC 7,86 201.463.063 % 6,22  
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16:57 Alış Satış %  
Dolar 8,3785 8,3824 % 1,14  
Euro 9,7903 9,7979 % 1,21  
Sterlin 10,8265 10,8808 % 1,42  
Frank 9,1129 9,1678 % 1,19  
Riyal 2,2261 2,2373 % 1,12  
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16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.884 15,53  
Altın Gr. 507 507 9,44  
Cumhuriyet 3.360 3.411 61,00  
Tam 3.339 3.423 52,03  
Yarım 1.614 1.656 25,16  
Çeyrek 809 828 12,59  
Gümüş.Ons 23,56 23,60 0,34  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,15  
B. Petrol 37,78 37,78 -0,48  
Seans Raporu 16:57
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