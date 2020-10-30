***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
30.10.2020 15:24
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884933
BIST
16:571.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -22,29
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:578,3824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0941
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3824
En Düşük
8,2678
16:579,7979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1170
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:57507,52
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 10,13
|Açılış
|: 507,52
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:57
|CUSAN
|6,27
|22.848.763
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|225.047.164
|% 9,99
|
|EGCEY
|2,04
|1.105.513
|% 9,68
|
|OYAKC
|7,86
|201.463.063
|% 6,22
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ALMAD
|2,32
|2.551.487
|% -9,73
|
|OZRDN
|8,14
|684.080
|% -9,35
|
|RODRG
|8,85
|1.774.424
|% -9,04
|
|RTALB
|49,06
|326.362.296
|% -2,47
|
|KONTR
|16,19
|225.047.164
|% 9,99
|
|OYAKC
|7,86
|201.463.063
|% 6,22
|
|TURSG
|5,65
|174.798.447
|% 1,25
|
|ULUUN
|11,71
|171.784.220
|% 1,04
|
|IHLGM
|1,18
|78.755.501
|% 0,00
|
|TURSG
|5,65
|174.798.447
|% 1,25
|
|OYAKC
|7,86
|201.463.063
|% 6,22
|
|PEKGY
|2,62
|39.279.673
|% 3,97
|
|ULUUN
|11,71
|171.784.220
|% 1,04
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3785
|8,3824
|% 1,14
|
|Euro
|9,7903
|9,7979
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,8265
|10,8808
|% 1,42
|
|Frank
|9,1129
|9,1678
|% 1,19
|
|Riyal
|2,2261
|2,2373
|% 1,12
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|15,53
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,44
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.339
|3.423
|52,03
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,16
|
|Çeyrek
|809
|828
|12,59
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,78
|37,78
|-0,48
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 28 kaybederek (% -2.10 ) 994
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17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYH, KERVN, EUKYO, VANGD, YESIL, BRKO, CUSAN, CASA, IZMDC, EGCEY
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17:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, ATSYH, POLTK, TSKB, IZFAS, ALMAD, ROYAL
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17:13
ARTI, SODSN, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:13
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