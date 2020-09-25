***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.09.2020 18:12
k Bursa Çelik Döüm San.A.Ş.'de Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği bulunmaktadır Bağımsız Üye Değil
CEMŞİT CAN ERKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil Burçelik Bursa Çelik San.A.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği . Ayrıca Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A.Ş.'de Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitesi Başkanlığı , Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği bulunmaktadır Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği ve Riskin Erten Saptanması Komitesi Başkanlığı
AYŞE ALEV ATAÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı , Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
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|4,51
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