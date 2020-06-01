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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.06.2020 19:56
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***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2020
Karar Sayısı
2020/06-02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                             FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 01.06.2020
KARAR SAYISI :2020/06-02
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu'muzun 01.06.2020 tarih ve 2020/06-02 sayılı Kararı ile onaylanan ve 01.01.2020 – 31.03.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XI, N 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlarımız ekte sunulmuştur
.
 
Şirket yönetimi olarak, 31.03.2020 ve 31.12.2019 ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan Finansal Durum Tablosu, 31.03.2020 ve 31.03.2019 dönemleri ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Özkaynak
 
Değişim Tabloları ve ekleri ile dönem Faaliyet Raporunun
 
a)  tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgilerimiz çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve  işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,
kabul ve beyan ederiz.
 
 
 
Ragıp Ergün Serdaroğlu               Renan Kömürcüoğlu                     Canan Zihnioğlu     
Yönetim Kurulu Başkanı                   Murahhas Aza                                 Yönt.Kurul.Üye
 
 
 
Ayşe Alev Ataç                              Cemşit Can Erkmen                             
Bağımsız Yk.Üyesi                          Bağımsız Yk.Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848318


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